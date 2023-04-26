Де’Аарон Фокс о травме пальца: «Во время регулярки не играл бы, но в плей-офф не могу пропускать матчи»

Теги травмы Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс привел подробности ситуации с переломом указательного пальца левой руки.

«Все случилось в середине четвертой четверти, когда я шел в проход. Меня встретили Пул и Уиггинс, я получил удар по пальцу. С того момента играл с травмой, но понял это чуть позже, во время броска.

Не думаю, что такая уж гигантская проблема. Хотя, конечно, если мне снова достанется по руке, боль будет усиливаться. Но если бы все оставалось так же, как сейчас, я был бы в порядке.

Мне сейчас надо привыкнуть к фиксатору на пальце, чтобы можно было нормально бросать. Мы попробовали на тренировке, и когда боль начала уходить, я почувствовал, что могу исполнить свой обычный бросок. Думаю, у меня все будет нормально.

Во время регулярки, наверное, не играл бы в такой ситуации, посидел бы недельку или две, посмотрел, как все идет, но в плей-офф нет никаких «если», «и» или «но», не могу пропускать матчи», – заявил Фокс.

«Кингз» в среду предстоит пятый матч серии с «Голден Стэйт».

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5 комментариев

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Паскаль Шимбонда
Все правильно, не каждый год короли в плове то играют:)
Удачи и не усугубления травмы 🤞🏼
+16
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qwertyqwertyqwerty111111
Жумаю все бы так поступили, ни как не принижаю поступок Фокса. Удачи кингс
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0
+4
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alexLA
Респект! Удачи, здоровья и победы!🙏🏻
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КруглыйКвадрат
ДеАарон, верим!
+1
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Ничего страшного,подумаешь палец.Сегодня больше половины игроков Бостона,.включая тренера,с травмой головы играли.
0
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