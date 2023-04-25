«Поистине невероятно». Эксперт Ник Райт напомнил о травмах у соперников «Голден Стэйт» в плей-офф

Известный эксперт Ник Райт напомнил о травмах, которые получали игроки соперников «Голден Стэйт» в последних розыгрышах плей-офф.

«15-й год: Кайри ломает коленную чашечку.

17-й: Заза завершает сезон Кавая.

18-й: Крис Пол получает растяжение подколенного сухожилия.

22-й: Джа Морэнт выбывает из строя

23-й: Фокс ломает палец.

Поистине невероятно», – написал Райт в соцсети.

Ранее стало известно, что разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс сломал указательный палец бросковой левой руки. По мнению инсайдера Шэмса Чарании, участие игрока в 5-м матче серии плей-офф против «Голден Стэйт» (2-2) маловероятно.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)