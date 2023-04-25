«Поистине невероятно». Эксперт Ник Райт напомнил о травмах у соперников «Голден Стэйт» в плей-офф

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Ник Райт Баскетбол

Известный эксперт Ник Райт напомнил о травмах, которые получали игроки соперников «Голден Стэйт» в последних розыгрышах плей-офф.

«15-й год: Кайри ломает коленную чашечку.

17-й: Заза завершает сезон Кавая.

18-й: Крис Пол получает растяжение подколенного сухожилия.

22-й: Джа Морэнт выбывает из строя

23-й: Фокс ломает палец.

Поистине невероятно», – написал Райт в соцсети.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс сломал указательный палец бросковой левой руки. По мнению инсайдера Шэмса Чарании, участие игрока в 5-м матче серии плей-офф против «Голден Стэйт» (2-2) маловероятно.

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6 комментариев

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Артем Кузнецов
Пользу Джа в ПО мы уже непосредственно наблюдаем)
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ты не прав
Ерунда, вот если бы кого то из противников гсв дисквалифицировали на один матч, то да, нечестно

А так ерунда, со всеми бывает
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Tim Timson
дурак что-ли? один плей-офф 19 пусть вспомнит)
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ArizonaCactus
Справедливости ради, многие команды лишились лидеров или значимых игроков из-за травм в это ПО: ЛАК, Милуоки, Фила, Сакраменто, Мемфис, Майами... Кто окажется наименее подверженный травмам, то возьмет чемпионат!
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Евгений Макеев
Наброс хороший, уважаемый. Главное вспоминать именно чемпионские сезоны. Действительно, просто 4 раза свезло ГСВ, а в 16 и 19 справедливость восторжествовала, анамалия травм отступила и бездарей из залива наказали.
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NikolayOss
Ответ Tim Timson
дурак что-ли? один плей-офф 19 пусть вспомнит)
Вы не понимаете! Это другое!
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