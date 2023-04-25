У 4-го матча «Уорриорз» – «Кингз» самые высокие рейтинги для 1-го раунда плей-офф с 2002 года
У четвертого матча серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (126:125, 2-2) оказались самые высокие рейтинги на телевидении для первого раунда плей-офф за 21 год, сообщает Sports Media Watch.
Средняя аудитория трансляции на канале ABC составила 7,523 миллиона зрителей. На пике матч смотрели 10,406 миллиона человек.
Это максимальный показатель с 2002 года, когда «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила играли против «Портленда».
Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)
для США - у одних день, у других утро совсем - видимо, самое удобное время для просмотров.