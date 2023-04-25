У 4-го матча «Уорриорз» – «Кингз» самые высокие рейтинги для 1-го раунда плей-офф с 2002 года

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА телевидение фото НБА плей-офф Баскетбол

У четвертого матча серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (126:125, 2-2) оказались самые высокие рейтинги на телевидении для первого раунда плей-офф за 21 год, сообщает Sports Media Watch.

Средняя аудитория трансляции на канале ABC составила 7,523 миллиона зрителей. На пике матч смотрели 10,406 миллиона человек.

Это максимальный показатель с 2002 года, когда «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила играли против «Портленда».

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7 комментариев

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Arti Astakhov
Болелы Кингз восстали из пепла :)
+8
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Рокко Сиффредди
10.4 миллиарда зрителей смотрело игру? У вас с порядком чисел напутано.
+4
-1
+3
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DonaldBrashear 2.0
время для Москвы было идеальным просто, воскресенье вечер, всегда бы так, с удовольствием посмотрел матч.

для США - у одних день, у других утро совсем - видимо, самое удобное время для просмотров.
+2
0
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nbawade
Ответ Рокко Сиффредди
10.4 миллиарда зрителей смотрело игру? У вас с порядком чисел напутано.
Это незабвенное творчество Гены, картинку-то он прикрепил правильную на ней 7,52 М указано.
+2
-1
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Александр Сметанин
Ответ Рокко Сиффредди
10.4 миллиарда зрителей смотрело игру? У вас с порядком чисел напутано.
Ахахаа, точно
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