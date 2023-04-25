Де’Аарон Фокс планирует сыграть в 5-м матче, несмотря на сломанный палец

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс заявил, что планирует сыграть в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (2-2), несмотря на сломанный указательный палец бросковой левой руки.

Фокс сломал палец в середине заключительной четверти 4-го матча серии, но доиграл матч через боль, отметившись 38 очками, 9 подборами и 5 передачами.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, сломана дистальная (крайняя) фаланга пальца.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)