Защитник «Уорриорз» отдал должное форварду , который согласился перейти во вторую пятерку по ходу серии плей-офф с «Сакраменто».

«Грин – неэгоистичный игрок. Дрэймонд является победителем, и он понял, что в прошлой встрече у нас отлично заработало нападение с четырьмя защитниками в составе. То, как он разделил минуты с Луни, принесло нам большую пользу.

Корректировка со стороны тренерского штаба и полное бескорыстие Дрэймонда позволили нам добиться поставленной цели. Вот почему он настоящий чемпион», – сказал Клэй.

По словам Грина, посмотрев третью игру серии у себя дома по телевизору (форвард отбывал дисквалификацию – Sports.ru), он сел в машину и поехал в «Чейз центр», чтобы обсудить с главным тренером Стивом Керром свою роль.

Дрэймонд был готов выйти со скамейки, так как пример выигранного матча показал, насколько важна для «воинов» возможность растягивать оборону соперника за счет присутствия снайперов на площадке.

В четвертом матче серии с « » действующие чемпионы победили со счетом 126:125, 2-2.

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