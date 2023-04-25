Александр Щербенев: «Будем делать все, чтобы закончить серию в Краснодаре»

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев заявил, что команда сделает все, чтобы закончить полуфинальную серию плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (2-3) в 6-м матче в Краснодаре.

«Это очень важная и приятная победа. Но, как мы знаем, эта серия до 4 побед, поэтому с таким соперником, как с ЦСКА, нельзя расслабляться. Перевозим серию в Краснодар и будем делать все, чтобы там ее и закончить.

Сегодня у нас получилось достаточно много. ЦСКА не попал свои броски — и это также заслуга нашей защиты. Самое тяжелое в такой ситуации, когда ты ведешь много — это не расслабиться и не отдать игру сопернику, потому что можно провалиться, как ЦСКА в третьей игре. Учимся на чужих ошибках», – сказал Щербенев.

В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?