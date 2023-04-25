Сергей Елевич: «Что происходит с ЦСКА? Они просто «мертвые»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что московский ЦСКА не был похож на себя в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива‑Кубань» (68:85, 2-3).

«Что происходит с ЦСКА? Ну, они просто «мертвые» были. Я даже не пойму почему. В каком‑то заторможенном состоянии. Как‑то безвольно сыграли, не были похожи на себя.

«Локомотив» же выглядел очень хорошо. И игроки, и тренерский штаб достойны этого результата. Но в Краснодаре в следующем матче, думаю, все‑таки должны баскетболисты ЦСКА собраться. Хочется увидеть серию из семи матчей», — сказал Елевич.

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