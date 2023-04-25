Александер Секулич: «Сейчас очень важно не расслабляться, дело еще не сделано»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич отметил, что команде важно не расслабляться после победы над в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (85:68, 3-2).

«Сыграли очень хороший матч – и в защите, и в нападении. Особенно доволен первой четвертью – ее провели практически идеально.

Не давали главным снайперам ЦСКА возможностей для хороших бросков, потому что действовали командно, как и планировали.

Несмотря на приятный для нас результат, сейчас очень важно не расслабляться, ведь дело еще не сделано. Впереди – очень важная шестая игра серии», – сказал Секулич.

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