Самсон Руженцев: «Сегодня «Локо» хотел выиграть гораздо больше, чем мы»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев заявил, что недостаточное количество желания стало причиной поражения от «Локомотива-Кубань» в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (68:85, 2-3).

«Мне кажется, сегодня «Локо» хотел выиграть гораздо больше, чем мы. Нам не хватало желания, мы не прикладывали столько усилий, сколько нужно, и вновь недооценили соперника — хотя идет уже пятая игра серии.

Не могу сказать, что дело в какой-то тактике или технике — проиграли из-за недостаточного количества желания», – сказал Руженцев.

В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?

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