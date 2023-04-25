Эмил Райкович: «Игроки «Локо» доминировали с точки зрения физической борьбы и энергии»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команде не хватило агрессии в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (68:85, 2-3).

«Поздравляю «Локо» с победой. Очевидно, что соперник превзошел нас по старанию, игроки «Локо» доминировали с точки зрения физической борьбы и энергии.

Проиграли этот матч на старте, нам не хватало агрессии. Конечно, нам также не хватает нашего основного центрового Николы Милутинова. Нам нечем гордиться по итогам этого матча, и я хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за сегодняшнюю игру.

Сейчас нам предстоит перелет в Краснодар и шестой матч серии. Считаю, что наша команда обязана добиться победы и получить второй шанс на выход в финал», – сказал Райкович.

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1 комментарий

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NoNameVins
Вопрос только вот какого хрена они доминировали?)
Может там какие-то секретные кубанские настойки пьют, которых в Москве нет?
Или кто-то в тренерском штабе там ничего не делает)
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