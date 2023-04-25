Никола Милутинов: «Приятно получать награды, хотя командные призы для меня гораздо важнее»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

MVP сезона Единой лиги ВТБ-2022/23, центровой ЦСКА Никола Милутинов признался, что командные призы для меня гораздо важнее.

«Благодарен Единой лиге ВТБ за признание, всегда приятно получать награды, хотя, конечно, командные призы для меня гораздо важнее.

Я не тот игрок, который создает возможности самостоятельно, для меня необходимы система и помощь команды. Поэтому хочу разделить этот трофей со своими товарищами, тренерами, всеми в клубе, поблагодарить болельщиков за поддержку.

Очень хочу скорее вернуться в строй и помочь ЦСКА продолжать борьбу за главный титул сезона», – сказал Милутинов.

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