Состояние Николы Милутинова заметно улучшилось. Решение об участии в 5-м матче серии примут перед игрой

Состояние звездного центрового ЦСКА Николы Милутинова заметно улучшилось, сообщает команда.

«Центровой рвется в бой. Он в ограниченном режиме провел вечернюю тренировку с одноклубниками. Решение о его участии будет принято тренерским штабом в день игры», – говорится в заявлении организации.

Баскетболист пропустил две последних встречи серии из-за травмы голеностопа.

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