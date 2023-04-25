Никола Милутинов – в заявке ЦСКА на 5-й матч серии против «Локомотива-Кубань»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов – в заявке команды на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (2-2).

Сербский бигмен пропустил две последних встречи серии из-за травмы правого голеностопного сустава.

Вчера сообщалось, что Милутинов провел вечернюю тренировку с одноклубниками, и решение о его участии в матче будет принято тренерским штабом в день игры.

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