Никола Милутинов — MVP сезона Единой лиги ВТБ-2022/23

Теги ЦСКА видео Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан MVP сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.

Игрок получил награду из рук генерального директора лиги Илоны Корстин перед 5-м матчем полуфинальной серии плей-офф против «Локомотива-Кубань» (2-2).

В завершившемся регулярном чемпионате сербский центровой стал лучшим в лиге по подборам (9,1) и эффективности (28,4), а также вошел в десятку лучших по результативности (16,1 очка).

Милутинов оформил 13 дабл-даблов, а также показал рекордную эффективность в среднем по сезону за всю историю Лиги ВТБ.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на 1-м месте в лиге, одержав рекордные 30 побед в 32 матчах.

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