«Виртус» ведет переговоры с Николой Милутиновым (Алессандро Магги)
Итальянский «Виртус» ведет активные переговоры с центровым ЦСКА Николой Милутиновым, сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.
Клуб из Болоньи предлагает сербскому бигмену контракт на несколько лет и надеется заполучить игрока прямо сейчас, чтобы тот помог команде в плей-офф чемпионата Италии.
В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?
При всем уважении к игрокам команды, но там «дом пристарелых»: Теодосичу, Хэккету и Беллинели на троих 109 лет, Токо 32 года.
Да и, тем более, под конец сезона срываться.
Более чем уверен, что ЦСКА от Виртуса такую попросят «неустойку» за Николу, что они вообще передумают о нем )