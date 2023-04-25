«Виртус» ведет переговоры с Николой Милутиновым (Алессандро Магги)

Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Итальянский «Виртус» ведет активные переговоры с центровым ЦСКА Николой Милутиновым, сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.

Клуб из Болоньи предлагает сербскому бигмену контракт на несколько лет и надеется заполучить игрока прямо сейчас, чтобы тот помог команде в плей-офф чемпионата Италии.

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4 комментария

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fedorbazaykin
Боссы "Виртуса":" Бывших игроков " ЦСКА"в нашей команде никогда не бывает много."
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Кирилл
Не понимаю, честно говоря, зачем Николе идти в Болонью вообще.
При всем уважении к игрокам команды, но там «дом пристарелых»: Теодосичу, Хэккету и Беллинели на троих 109 лет, Токо 32 года.

Да и, тем более, под конец сезона срываться.
Более чем уверен, что ЦСКА от Виртуса такую попросят «неустойку» за Николу, что они вообще передумают о нем )
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c_vic
Ответ Евгений Петренко
Хорошая новость. Цска уже надоел выигрывать за счёт бюджета от Норильского Никеля.
Это вброс, тем более в этом сезоне
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