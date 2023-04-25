«Виртус» ведет переговоры с Николой Милутиновым (Алессандро Магги)

Итальянский « » ведет активные переговоры с центровым ЦСКА Николой Милутиновым, сообщает журналист Sportando Алессандро Магги.

Клуб из Болоньи предлагает сербскому бигмену контракт на несколько лет и надеется заполучить игрока прямо сейчас, чтобы тот помог команде в плей-офф чемпионата Италии.

В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?