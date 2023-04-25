«Уорриорз» хотели бы сохранить Дрэймонда Грина на следующий сезон
«Уорриорз» хотели бы сохранить в команде форварда Дрэймонда Грина на следующий сезон.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
У Грина есть опция игрока на сезон-23/24, он может заработать 27,6 миллиона долларов.
В завершившемся регулярном чемпионате НБА 33-летний Грин набирал 8,5 очка, 6,2 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.
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2 (максимум 3) по 20 млн предложить и Томпсону и Грину, кто согласится - тот пусть остается, нет - то пусть зарабатывают деньги в другом клубе.
Там еще Кумингу надо будет продлевать.
да, он ограничен в атаке, потому без главных звёзд, без снайперов Карри и Томпсона его уязвимость выпячивается, но при наличии таковых он и хорош
не вижу причин, почему бы Грин не ужился, например, с Каваем и Джорджем, Тейтумом и Брауном, Дюрантом и Букером, Морантом и Бэйном, Дончичем и Кайри, Дерозаном и Лавином, Эмбиидом и Макси, и т.д.
с ними он будет делать то-же, что и всегда - защищаться, подыгрывать, ставить заслоны