«Уорриорз» хотели бы сохранить в команде форварда на следующий сезон.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

У Грина есть опция игрока на сезон-23/24, он может заработать 27,6 миллиона долларов.

В завершившемся регулярном чемпионате НБА 33-летний Грин набирал 8,5 очка, 6,2 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.

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