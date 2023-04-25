«Уорриорз» хотели бы сохранить Дрэймонда Грина на следующий сезон

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

«Уорриорз» хотели бы сохранить в команде форварда Дрэймонда Грина на следующий сезон.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

У Грина есть опция игрока на сезон-23/24, он может заработать 27,6 миллиона долларов.

В завершившемся регулярном чемпионате НБА 33-летний Грин набирал 8,5 очка, 6,2 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру.

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12 комментариев

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seabyryak
Ответ Антон Нестеренко
Вроде как и меньше, чем у Стэфа и Клэя - но нормальные деньги ж. Уходить из-за обид или в поисках контракта пожирнее - херня, надеюсь, Грин так не сделает. Кемба и Шредер подтвердят.
а причем тут Кемба и Шредер - это игроки совсем другого уровня при всем уважении к ним. Ну и разница в 10-20 миллионов в год на оставшееся время карьеры тоже как бы немало. ГС сделали свой выбор, когда подписали Пула за такие деньги. У них был выбор и они его сделали. Теперь выбор у Грина и я точно бы не стал в него кидать камень за желание получить максимум денег за последний большой контракт в жизни.
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Марат Ильясов
Ответ seabyryak
а причем тут Кемба и Шредер - это игроки совсем другого уровня при всем уважении к ним. Ну и разница в 10-20 миллионов в год на оставшееся время карьеры тоже как бы немало. ГС сделали свой выбор, когда подписали Пула за такие деньги. У них был выбор и они его сделали. Теперь выбор у Грина и я точно бы не стал в него кидать камень за желание получить максимум денег за последний большой контракт в жизни.
есть нюанс, никто не знает, как он будет играть в другой системе! все видели сезон гс без карри и клея, он просто стал бесполезным. Система гс максимально расскрывет его не богатый арсенал навыков, да у него высокий баскет айкью, да он старается в защите, особенно в Пофф, но ИМХО его трудно встроить в другую систему... за большие деньги!!
+10
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Алексей Зиновьев
Неизвестно только, как совместить свои желания оставить Грина, его желания тонны денег и платёжку забитую
+7
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Марат Ильясов
Ответ DonaldBrashear 2.0
думаю, итак понятно, что Грин возьмет опцию на след сезон, а уже летом 2024 года будут переговоры о новом контракте. 2 (максимум 3) по 20 млн предложить и Томпсону и Грину, кто согласится - тот пусть остается, нет - то пусть зарабатывают деньги в другом клубе. Там еще Кумингу надо будет продлевать.
кумингу на большие деньги нет смысла подписывать, он сырой и глупый
луни на 3 головы полезнее
+7
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DonaldBrashear 2.0
думаю, итак понятно, что Грин возьмет опцию на след сезон, а уже летом 2024 года будут переговоры о новом контракте.

2 (максимум 3) по 20 млн предложить и Томпсону и Грину, кто согласится - тот пусть остается, нет - то пусть зарабатывают деньги в другом клубе.

Там еще Кумингу надо будет продлевать.
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udod
Ответ Марат Ильясов
есть нюанс, никто не знает, как он будет играть в другой системе! все видели сезон гс без карри и клея, он просто стал бесполезным. Система гс максимально расскрывет его не богатый арсенал навыков, да у него высокий баскет айкью, да он старается в защите, особенно в Пофф, но ИМХО его трудно встроить в другую систему... за большие деньги!!
вот именно за счёт игрового айкью Грин и сможет встроиться в любую систему, где есть звёзды- скореры, бросающие игроки
да, он ограничен в атаке, потому без главных звёзд, без снайперов Карри и Томпсона его уязвимость выпячивается, но при наличии таковых он и хорош
не вижу причин, почему бы Грин не ужился, например, с Каваем и Джорджем, Тейтумом и Брауном, Дюрантом и Букером, Морантом и Бэйном, Дончичем и Кайри, Дерозаном и Лавином, Эмбиидом и Макси, и т.д.
с ними он будет делать то-же, что и всегда - защищаться, подыгрывать, ставить заслоны
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Andy
Конечно останется. И деньги отличные и команда сильнейшая.
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Антон Нестеренко
Вроде как и меньше, чем у Стэфа и Клэя - но нормальные деньги ж. Уходить из-за обид или в поисках контракта пожирнее - херня, надеюсь, Грин так не сделает. Кемба и Шредер подтвердят.
+1
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andrushapumba
переживают что мемфис может начать лидировать по пинкам по кохонесам
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demx
Ответ Марат Ильясов
есть нюанс, никто не знает, как он будет играть в другой системе! все видели сезон гс без карри и клея, он просто стал бесполезным. Система гс максимально расскрывет его не богатый арсенал навыков, да у него высокий баскет айкью, да он старается в защите, особенно в Пофф, но ИМХО его трудно встроить в другую систему... за большие деньги!!
Ну естественно, а что он должен был без Карри и Клея трехи наваливать, забивая по 30+ за игру? Защитный игрок, в защите и играет, само собой без нападения одной защитой ничего не вытащить.
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