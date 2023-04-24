Дрэймонд Грин – о своем поведении после удара Пула: «Хотел сделать что-то, чтобы заслужить уважение обратно»

Форвард « » рассказал, что чувствовал необходимость заслужить доверие команды обратно после инцидента с .

«Право высказываться не просто дано тебе. Для себя я хотел сделать что-то, чтобы заслужить его обратно, а не просто сказать: «Я Дрэймонд, и все должны меня слушать». Может, это сработает, а может, и нет. Но если нет, то ты теряешь уважение, тебя перестают замечать.

Для меня первые три, три с половиной месяца были уроком. Мне нужно было заслужить уважение, мне нужно было заслужить право вновь что-либо говорить. И не только потому, что «ты Дрэймонд, ты сделал это, ты сделал то в этой организации, и все должны слушать». Это не так работает», – сказал Грин в интервью Шэмсу Чарании.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все