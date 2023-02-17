Патрик Беверли заявил о желании перейти в «Уорриорз»
Отчисленный из «Орландо» Патрик Беверли заявил о своем желании стать игроком «Голден Стэйт».
34-летний разыгрывающий репостнул запись, в которой одна из болельщиц призывает его подписать контракт с «Уорриорз».
«Патрик Беверли, как насчет вашего дуэта с Дрэймондом Грином? Было бы волшебно», – написала болельщица.
«Играть на высочайшем уровне и побеждать – мечта любого игрока», – прокомментировал запись Беверли.
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