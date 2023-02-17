Патрик Беверли заявил о желании перейти в «Уорриорз»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Орландо НБА Патрик Беверли Дрэймонд Грин соцсети Баскетбол

Отчисленный из «Орландо» Патрик Беверли заявил о своем желании стать игроком «Голден Стэйт».

34-летний разыгрывающий репостнул запись, в которой одна из болельщиц призывает его подписать контракт с «Уорриорз».

«Патрик Беверли, как насчет вашего дуэта с Дрэймондом Грином? Было бы волшебно», – написала болельщица.

«Играть на высочайшем уровне и побеждать – мечта любого игрока», – прокомментировал запись Беверли.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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9 комментариев

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paganism
Надеюсь в нба ему дорога закрыта
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Archer_Great
Ответ Ilovethisgame77
Чаво??? Нахрена он там нужен?
персоналить вместо Пэйтона, пока тот в лазарете. Так пишите, как будто у ГСВ нет проблем с обороной в этом году, и лишний игрок в защиту им даром не сдался))
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Archer_Great
Вот кого надо было Филадельфии брать, а не плюшевого Макланга подписывать. Пэт хоть в защите даст буст, а что ждать от Мэта - вообще непонятно
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Сергей Григорьев
Ответ Илья Петров
О это было бы замечательно, посмотреть как они с Грином поджигают хейтерам. Заодно опять узнаем, какой Беверли не хороший, а то в ЛОЛовый период как то поутихла эта шарманка.
шарманка поутихла потому что грязи никакой он делал играя за Лейкерс
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Ilovethisgame77
Чаво??? Нахрена он там нужен?
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Tim Timson
Беверли харош)))... Во всех смыслах этого сленга))
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Александр -
Места в ростере нет(( хотя за минималку хорошо могло б получиться. Точнее место одно есть, но есть тай джером и лємб.. и лемб очень неплох
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Поникший Руй
Это было бы эпично
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Илья Петров
О это было бы замечательно, посмотреть как они с Грином поджигают хейтерам. Заодно опять узнаем, какой Беверли не хороший, а то в ЛОЛовый период как то поутихла эта шарманка.
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+10
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