Патрик Беверли заявил о желании перейти в «Уорриорз»

Отчисленный из « » Патрик Беверли заявил о своем желании стать игроком « ».

34-летний разыгрывающий репостнул запись, в которой одна из болельщиц призывает его подписать контракт с «Уорриорз».

« , как насчет вашего дуэта с ? Было бы волшебно», – написала болельщица.

«Играть на высочайшем уровне и побеждать – мечта любого игрока», – прокомментировал запись Беверли.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»