Руководитель клуба Западной конференции: «Довольно велика вероятность, что Дрэймонд Грин покинет «Уорриорз»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, довольно велика вероятность того, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин перейдет в другую команду в следующем сезоне. 

«Вероятность довольно велика.

Если они снова выиграют чемпионат в этом сезоне, их будут уговаривать сохранить состав, но та ситуация с ударом по лицу Джордана Пула в предсезонке, вероятно, вбила последний гвоздь.

Вероятность, что он уйдет, и без того была велика, поскольку его продуктивность уже не та, что была раньше, и он стареет. Было бы трудно оправдать его зарплату в 20 с лишним миллионов долларов в год», – сказал функционер.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

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4 комментария

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Михаил Евдокимов
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Так он уйдет только если ему предложат большие деньги, а этот руководитель сам говорит, что Грин сдал и большую зп ему не дадут. Смысл ему тогда уходить с родной династии? Подпишет френдли контракт и доиграет спокойной со своими братишками карьеру (Если ему реально никто не даст больших денег в лиге)
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Изи бакет
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20 млн это сейчас по меркам лиги вполне здоровая зарплата, когда звёзды топ10 получают 40-50+
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Tim Timson
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Прямо таки руководитель? ).. Мемфис мстит?)
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Kikir
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Так они это сначала сезона говорят, Грин это и есть ГСВ. Как его можно обменять?
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