Руководитель клуба Западной конференции: «Довольно велика вероятность, что Дрэймонд Грин покинет «Уорриорз»

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, довольно велика вероятность того, что форвард « » перейдет в другую команду в следующем сезоне.

«Вероятность довольно велика.

Если они снова выиграют чемпионат в этом сезоне, их будут уговаривать сохранить состав, но та ситуация с ударом по лицу Джордана Пула в предсезонке, вероятно, вбила последний гвоздь.

Вероятность, что он уйдет, и без того была велика, поскольку его продуктивность уже не та, что была раньше, и он стареет. Было бы трудно оправдать его зарплату в 20 с лишним миллионов долларов в год», – сказал функционер.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться