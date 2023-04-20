Эксперт Крис Бруссард: «Дрэймонд Грин покинет «Уорриорз», если они не дойдут до финальной серии плей-офф»
По мнению известного спортивного эксперта Криса Бруссарда, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин покинет команду, если она не дойдет до финальной серии плей-офф.
«Если «Уорриорз» не дойдут до финальной серии, Дрэймонд Грин уйдет.
Но вы можете привести серьезный аргумент, что даже если они выиграют чемпионат и Грин не воспользуется опцией продления контракта, они могут принять решение идти дальше без него. Такое уже бывало раньше», – сказал Бруссард.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
а Грин в 33 не найдёт команды? ну конечно
он ещё подпишет нормальный контракт года на 3-4, и выбор будет
ему найдется место у себя в подкасте, у леброна под крылом и, возможно спустя время, на еспн типа перкинса
Грин, как не относись к нему с точки зрения этики, игрок крутой.
Но... в системе ГС. Там он идеально встроен, поэтому и терпят токсичность.
Чисто ИМХО. Пару сезонов с постепенным переводом на банку.
Потом к Шаку и Баркли на tnt
К тому же он часто в повестке новостей= реклама