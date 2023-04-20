Эксперт Крис Бруссард: «Дрэймонд Грин покинет «Уорриорз», если они не дойдут до финальной серии плей-офф»

По мнению известного спортивного эксперта Криса Бруссарда, форвард « » Дрэймонд Грин покинет команду, если она не дойдет до финальной серии плей-офф.

«Если «Уорриорз» не дойдут до финальной серии, Дрэймонд Грин уйдет.

Но вы можете привести серьезный аргумент, что даже если они выиграют чемпионат и Грин не воспользуется опцией продления контракта, они могут принять решение идти дальше без него. Такое уже бывало раньше», – сказал Бруссард.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл