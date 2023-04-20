Эксперт Крис Бруссард: «Дрэймонд Грин покинет «Уорриорз», если они не дойдут до финальной серии плей-офф»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

По мнению известного спортивного эксперта Криса Бруссарда, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин покинет команду, если она не дойдет до финальной серии плей-офф.

«Если «Уорриорз» не дойдут до финальной серии, Дрэймонд Грин уйдет.

Но вы можете привести серьезный аргумент, что даже если они выиграют чемпионат и Грин не воспользуется опцией продления контракта, они могут принять решение идти дальше без него. Такое уже бывало раньше», – сказал Бруссард.

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13 комментариев

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Alexandr Sabo
Надо было в том конфликте выбор в пользу КД делать в 2019 году, но что сделано... не вернёшь
+17
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udod
Ответ andrushapumba
он играет в системе, в которую играют кроме гсв ноль команд в лиге. под не молодого не бросающего игрока с плохой репутацией никакой генменеджер не будет перетряхиваться команду. ему найдется место у себя в подкасте, у леброна под крылом и, возможно спустя время, на еспн типа перкинса
Такеру через 2 недели стукнет 38 лет, он выходит в старте Филы, которая считает себя контендером
а Грин в 33 не найдёт команды? ну конечно
он ещё подпишет нормальный контракт года на 3-4, и выбор будет
+10
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+10
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Undrey
по ходу реально пора, мне кажется он в гс уже всех достал, вместо достал другое слово конечно, и игроков, и тренеров, и болельщиков, такой игрок необходим для чемпионства, но с такими людьми тяжело так долго вместе находиться в одной команде, да и он сам задоставался думаю, всем на пользу будет, атмосфера полегче станет, пацаны вздохнут полной грудью, мб и пуля в голову без этого давления поумнее заиграет (нет). их обоих обменять вообще хорошо было бы
+7
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Super Objectively
Ответ Donskoy89
А, куда? Грин, как не относись к нему с точки зрения этики, игрок крутой. Но... в системе ГС. Там он идеально встроен, поэтому и терпят токсичность. Чисто ИМХО. Пару сезонов с постепенным переводом на банку. Потом к Шаку и Баркли на tnt
Та ладно , даже условный Даллас ..может заходить грина )) то что нужно им ..игрок в защиту ,который не зациклен на наборе очков
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andrushapumba
Ответ NO.MYNAMEISJEFFERY!
Это Бэв 2.0. Всегда найдется место ему в лиге. К тому же он часто в повестке новостей= реклама
он играет в системе, в которую играют кроме гсв ноль команд в лиге. под не молодого не бросающего игрока с плохой репутацией никакой генменеджер не будет перетряхиваться команду.
ему найдется место у себя в подкасте, у леброна под крылом и, возможно спустя время, на еспн типа перкинса
+5
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Donskoy89
Ответ Undrey
по ходу реально пора, мне кажется он в гс уже всех достал, вместо достал другое слово конечно, и игроков, и тренеров, и болельщиков, такой игрок необходим для чемпионства, но с такими людьми тяжело так долго вместе находиться в одной команде, да и он сам задоставался думаю, всем на пользу будет, атмосфера полегче станет, пацаны вздохнут полной грудью, мб и пуля в голову без этого давления поумнее заиграет (нет). их обоих обменять вообще хорошо было бы
А, куда?
Грин, как не относись к нему с точки зрения этики, игрок крутой.

Но... в системе ГС. Там он идеально встроен, поэтому и терпят токсичность.

Чисто ИМХО. Пару сезонов с постепенным переводом на банку.
Потом к Шаку и Баркли на tnt
+3
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Дмитрий Чирко
Перейдя в другую команду, он обнаружит, что без Карри и Томпсона рядом полное отсутствие у него броска станет огромной проблемой.
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
Ответ andrushapumba
покинет гсв = покинет лигу в течение года
Это Бэв 2.0. Всегда найдется место ему в лиге.
К тому же он часто в повестке новостей= реклама
+4
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msdchko
самое смешно, как только уйдет Грин - закончится ГС. Глоры будут петь оды степшке, а надо было петь Грину
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andrushapumba
Ответ udod
Такеру через 2 недели стукнет 38 лет, он выходит в старте Филы, которая считает себя контендером а Грин в 33 не найдёт команды? ну конечно он ещё подпишет нормальный контракт года на 3-4, и выбор будет
Серьёзно? Сравнивать грина с такером? Две принципиальные разницы по их роли как и в защите, так и в нападении. Такер в нападении стоит в углу трехи бросать, в защите персональщик против больших типа янниса. Грин в нападении пасами и скринами занимается, а в защите краеуголит подстраховку. А с его сочетанием твиннерства и возраста он против маленьких на ногах не успевать будет, а против больших физики не хватит. Поэтому вне системы гсв он достаточно бесполезен и, судя по его медиаактивности, он и сам это понимает
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j_jms
Ответ Donskoy89
А, куда? Грин, как не относись к нему с точки зрения этики, игрок крутой. Но... в системе ГС. Там он идеально встроен, поэтому и терпят токсичность. Чисто ИМХО. Пару сезонов с постепенным переводом на банку. Потом к Шаку и Баркли на tnt
Не к Шаку. Там мозги нужны (даже если всем правят сценарист, и режиссер за кадром)
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0ptimus.
Ответ msdchko
самое смешно, как только уйдет Грин - закончится ГС. Глоры будут петь оды степшке, а надо было петь Грину
Грин больше потеряет от расставания со Стефом, чем наоборот. Понятно что Дреймонд важный виток в этой команде, но как видим косяков за ним тоже хватает и если сегодня проиграют, то на эго совести
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