Кавай Ленард выбыл из-за травмы колена на неопределенный срок
Сроки возвращения форварда «Клипперс» Кавая Ленарда в строй не установлены, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Ленард не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-2) из-за растяжения связок правого колена.
Ленард усугубил травму во время первой встречи серии, после чего сыграл во втором матче, несмотря на боль, и пропустил третий.
Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.
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Кавай и Джордж объединились чтобы разорвать лигу.
Клипперс реальность:
Кавай и Джордж смотрят со скамейки как Вестбрук на минималке пытается всем доказать, что он не сбитый летчик.
Торонто просто подфартило, что он как раз к плову здоровый приключился.
Бедные Клипперс.
На бумаге красота, по факту два сверхтравмата и ничего пунтого из команды.
Грёбаные травмы, затрахали капитально