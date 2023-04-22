Кавай Ленард выбыл из-за травмы колена на неопределенный срок

Сроки возвращения форварда «Клипперс» в строй не установлены, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Ленард не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против « » (1-2) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму во время первой встречи серии, после чего сыграл во втором матче, несмотря на боль, и пропустил третий.

Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.

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