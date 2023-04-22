Кавай Ленард выбыл из-за травмы колена на неопределенный срок

Теги травмы Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Сроки возвращения форварда «Клипперс» Кавая Ленарда в строй не установлены, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Ленард не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-2) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму во время первой встречи серии, после чего сыграл во втором матче, несмотря на боль, и пропустил третий.

Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.

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23 комментария

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niko1234
Клипперс ожидание:
Кавай и Джордж объединились чтобы разорвать лигу.
Клипперс реальность:
Кавай и Джордж смотрят со скамейки как Вестбрук на минималке пытается всем доказать, что он не сбитый летчик.
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Ванька
Ответ Юлия Закаблукова
Эх кавай времен Торонто был монстр, сейчас травмы замучили
он и тогда с травмой играл. Как раз с Милуоки уже хромал.
+18
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NeraZZ
Ответ lugovoy.sanya
Большая чиста ожидается летом, скорее всего будут уходить в перестройку и скидывать своих топов хоть на какие-то еще вменяемые активы, а то скоро это превратиться в тыкву
Проблема в том, что никто не даст нормальные активы за таких травматов
+17
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Abdulla
Ответ Юлия Закаблукова
Эх кавай времен Торонто был монстр, сейчас травмы замучили
Кавай всегда монстр, когда здоров.
Торонто просто подфартило, что он как раз к плову здоровый приключился.
Бедные Клипперс.
На бумаге красота, по факту два сверхтравмата и ничего пунтого из команды.
+13
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+13
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slow focus
Ответ NeraZZ
Проблема в том, что никто не даст нормальные активы за таких травматов
да это не травматы даже, а инвалиды. особенно Кавай
+11
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Амен
Ответ lugovoy.sanya
Большая чиста ожидается летом, скорее всего будут уходить в перестройку и скидывать своих топов хоть на какие-то еще вменяемые активы, а то скоро это превратиться в тыкву
Не будет Баллмер никакими перестройками заниматься. Не для того он новую арену строит. Тем более в ближайшие три года ЛАК своими пиками не владеет
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shooter77
Конец проекта, видимо. Жаль робота.
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Юлия Закаблукова
Эх кавай времен Торонто был монстр, сейчас травмы замучили
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Alex Raycon
Ah, shit, here we go again ©
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lugovoy.sanya
Большая чиста ожидается летом, скорее всего будут уходить в перестройку и скидывать своих топов хоть на какие-то еще вменяемые активы, а то скоро это превратиться в тыкву
+5
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Stephan Carrypenko
Сбитый лётчик
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Максим Гергард
Ответ 9-20-34-5-43
Уже с десяток лет Кавая пихают в каждый топ игроков НБА, рассказывая, какой он крутой, как прибавил в пасе, какой монстр в защите, как размотал бы ГСВ если бы не Заза, как ушатает запад... Вот только восстановится. Дядя сказал: уже скоро... А по сути вся Звёздная часть карьеры - один сезон-флюк в Торонто, где он таки доковылял(по-другому назвать его передвижение по паркету в решающих сериях нельзя) до титула, побив переломанных Воинов.
Ну ты и сказочник конечно
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Дядя Санжар
эх Кавай, боюсь дело подходит к закату карьеры, рановато конечно, но....
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pele_kan
никогда такого не было и вот опять
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sanya_xl
Кто бы сомневался, постоянно травмы у человека и нет надежды на полноценный сезон вместе с пловом.
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Виктор Емельянов
давай, Кавай✋. Выздоравливай и открывай шаурмичную!
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Никита Анохин
эх, а такие перспективы были после первого матча.
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armageddon123456
Не зря во втором матче жилы рвал, ой не зря...
Грёбаные травмы, затрахали капитально
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