Кавай Ленард пропустит 4-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена

Теги травмы Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-2) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.

После этого Кавай пропустил матч номер три.

Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.

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33 комментария

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Илья Петров
Нет, ну Клипперс просто из года в год не везет с травмами. Просто необходимо попытаться заполучить Зайона или Дэвиса и попробовать еще раз.
+84
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+83
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Андрей Габдрахманов
Ленард и Джордж самая бесполезная пара топ звезд которую я видел... такой потенциал .. а в итоге ничего.. у них даже популярности нету что бы них заработать
+79
-2
+77
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evgen98
Похоже это конец. Своё Кавай уже выиграл. Для Торонто возможно благо, что он тогда ушел. А Клипперс... ну жаль их, а кто бы на их месте не рискнул подписывая Кавая?
+48
-1
+47
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Потолковый Лампонюх™
И сестру его пожизненно посадили. Она пытаясь ограбить, убила 84 летнюю бабулю в туалете Казино. Не везет Каваю.
+21
0
+21
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Алексей Ильин
Еще год контракта (45кк) и потом еще год опция игрока (48кк)
+17
-1
+16
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Алексей Ильин
Ответ Алексей Ильин
Еще год контракта (45кк) и потом еще год опция игрока (48кк)
Кста, у Полужоржа один в один ситуация
+13
-2
+11
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lopek
Эх а такая серия могла быть..
+7
0
+7
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Сергей Орлов
Ответ Илья Петров
Нет, ну Клипперс просто из года в год не везет с травмами. Просто необходимо попытаться заполучить Зайона или Дэвиса и попробовать еще раз.
неплохо)
+9
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Телохранитель Джеймса Уорти
Никогда такого не было, и вот опять!
Ленарду здоровья, болелам ЛАК терпения. Хотя они, наверное, наравне с болельщиками Сакраменто одни из самых терпеливых людей на Земле.
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moWilliams2
Ответ evgen98
Похоже это конец. Своё Кавай уже выиграл. Для Торонто возможно благо, что он тогда ушел. А Клипперс... ну жаль их, а кто бы на их месте не рискнул подписывая Кавая?
Кавай и менеджмент ЛАК виноваты в том, что они сидят с Жоржем вместо ШГА
+5
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Cash_flow
Кавай, прощай 😕🖐
+5
-1
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Swhat
Это конец
+5
-1
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Fogiii
жаль, но Клипперс надо распродавать своих звёзд, пока кавай и Джордж чего-то стоят
+3
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Егор Шеметько
Клипперс останутся величайшими «А что , если…» в истории
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Ильин
Кста, у Полужоржа один в один ситуация
Полужорж)
+5
-2
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Hades
Ответ Потолковый Лампонюх™
И сестру его пожизненно посадили. Она пытаясь ограбить, убила 84 летнюю бабулю в туалете Казино. Не везет Каваю.
Это реальная история! Ссылки есть?
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DaniRMadrid
Ответ evgen98
Похоже это конец. Своё Кавай уже выиграл. Для Торонто возможно благо, что он тогда ушел. А Клипперс... ну жаль их, а кто бы на их месте не рискнул подписывая Кавая?
Подписание понятное. Но вот кто их заставлял выпускать Кавая во втором матче? Долечили бы нормально, выпустили в третьей или четвертой игре, когда он будет готов. Гостевую первую игру забрали же, был запас.
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Arti22
Уэстрик затащит в соло чекайте
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Drinkinss
Кавай канеш робот но еще и травмат. Он буквально не может несколько по игр подряд провести на этой сталии карьеры. Печально…
+2
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si40w
Ответ Илья Петров
Нет, ну Клипперс просто из года в год не везет с травмами. Просто необходимо попытаться заполучить Зайона или Дэвиса и попробовать еще раз.
Ну и Бена Симмонса еще
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frenemy
Ответ Fogiii
жаль, но Клипперс надо распродавать своих звёзд, пока кавай и Джордж чего-то стоят
После обновленного CBA командам, которые платят такой конский налог практически нереально перестроиться на ходу во что-то вменяемое. Либо сохранять то, что есть. Либо тотальная перестройка. У Балмера карман широкий, арену там достраивает, смысла распускать имеющееся нет
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evgen98
Ответ moWilliams2
Кавай и менеджмент ЛАК виноваты в том, что они сидят с Жоржем вместо ШГА
ШГА по ихнему мнению, не представлял такой ценности, как Джордж. И на тот момент я бы не осудил политику партии Клипперс. ШГА был просто пацан с непонятными перспективами, по сравнению с готовым и крутым Полом Джорджем, так проявившим себя в Индиане. Ну только теперь понятно стало.
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DaniRMadrid
Ответ evgen98
Хотелось 2-0. И потом на две игры бы дали отдых, например.
Забрать 2 победы в Финиксе, ещё и с не до конца здоровым Каваем, было маловероятно. А вот с удержать преимущество у себя дома с долечившимся лидером было бы более возможным
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Павел Егоров
Ответ Потолковый Лампонюх™
И сестру его пожизненно посадили. Она пытаясь ограбить, убила 84 летнюю бабулю в туалете Казино. Не везет Каваю.
Первый раз слышу... Брат миллионер, какой в этом смысл?
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leon01
вот и сказочке конец..
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