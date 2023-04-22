Кавай Ленард пропустит 4-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-2) из-за растяжения связок правого колена.
Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.
После этого Кавай пропустил матч номер три.
Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.
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Ленарду здоровья, болелам ЛАК терпения. Хотя они, наверное, наравне с болельщиками Сакраменто одни из самых терпеливых людей на Земле.