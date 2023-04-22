Звездный форвард « » не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против « » (1-2) из-за растяжения связок правого колена.

Ленард усугубил травму колена во время первой встречи серии, но сыграл во втором матче, несмотря на боль.

После этого Кавай пропустил матч номер три.

Травма не связана с его предыдущей травмой передней крестообразной связки.

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