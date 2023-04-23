Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Ленард и Джордж скоро восстановятся»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт после победы над «Клипперс» в четвертом матче серии (112:110, 3-1) пожелал скорейшего восстановления лидерам «парусников» Каваю Ленарду и Полу Джорджу.

«Расстроен, что Кавай снова травмирован. Очевидно, что всегда интересно играть против одного из лучших в истории. Я не так хорошо с ним знаком, но, похоже, он любит играть в баскетбол, особенно на этом стадионе, особенно в плей-офф. Я больше расстроен, что он не способен заниматься любимым делом. Надеюсь, Кавай и Пол Джордж скоро восстановятся», – сказал Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции.

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2 комментария

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Антон Антнов
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