Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Ленард и Джордж скоро восстановятся»

Звездный форвард « » после победы над « » в четвертом матче серии (112:110, 3-1) пожелал скорейшего восстановления лидерам «парусников» Каваю Ленарду и Полу Джорджу.

«Расстроен, что снова травмирован. Очевидно, что всегда интересно играть против одного из лучших в истории. Я не так хорошо с ним знаком, но, похоже, он любит играть в баскетбол, особенно на этом стадионе, особенно в плей-офф. Я больше расстроен, что он не способен заниматься любимым делом. Надеюсь, Кавай и скоро восстановятся», – сказал Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров