Тим Макмэн: «Мемфис» уже пытался расстаться с Диллоном Бруксом в этом сезоне»

Журналист ESPN Тим Макмэн в подкасте инсайдера Брайана Уиндхорста заявил, что будущее форварда « » в команде становится все более сомнительным, учитывая последние инциденты с участием игрока.

«Гриззлис» пытались обновить состав в дедлайн. Предложили « » 4 пика, пытаясь заполучить Микала Бриджеса. Они действительно не смогли вызвать «Рэпторс» на серьезный разговор, но они отдали бы несколько пиков, чтобы получить . «Мемфис» уже пытался расстаться с Диллоном Бруксом в этом сезоне», – сказал Макмэн.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все