Тим Макмэн: «Мемфис» уже пытался расстаться с Диллоном Бруксом в этом сезоне»
Журналист ESPN Тим Макмэн в подкасте инсайдера Брайана Уиндхорста заявил, что будущее форварда «Мемфиса» Диллона Брукса в команде становится все более сомнительным, учитывая последние инциденты с участием игрока.
«Гриззлис» пытались обновить состав в дедлайн. Предложили «Бруклину» 4 пика, пытаясь заполучить Микала Бриджеса. Они действительно не смогли вызвать «Рэпторс» на серьезный разговор, но они отдали бы несколько пиков, чтобы получить О Джи Ануноби. «Мемфис» уже пытался расстаться с Диллоном Бруксом в этом сезоне», – сказал Макмэн.
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