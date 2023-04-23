Леброн Джеймс о неуважении со стороны Диллона Брукса: «Мое резюме и то, что я сделал для этой лиги, говорят сами за себя»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса спросили, влияют ли как-то на его игру неуважительные высказывания Диллона БруксаМемфис»).

«Нет, я думаю, что мое резюме и то, что я сделал для этой лиги, говорят сами за себя. Я не зацикливаюсь на подобных комментариях.

Как я всегда повторяю, я сосредоточен на своих партнерах по команде и на том, как нам победить «Гризлис», а не на том, как мне обыграть кого-то из их команды. Кто меня знает, тот понимает, что это единственное, что имеет для меня значение», – сказал Джеймс.

Брукс был удален во время 3-го матча серии плей-офф «Лейкерс» – «Гризлис» (111:101, 2-1) за то, что ударил Джеймса в область паха.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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11 комментариев

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Валентина
Ответ Дмитрий
НБА делает Лебронов, а не наоборот. Кем бы был Леброн без НБА?)) просто огромным охранником ночного клуба.
Не заметила, чтобы Леброн принижал роль НБА.Он лишь справедливо заметил о своих безусловных заслугах, в контексте того, что его пытается задеть ничего ещё не добившийся пижон, место которого и правда в охране ночного клуба.
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Валентина
Брукс это клещ, прыгнувший на льва.Один удар хвостом и несчастный отправится в навозную кучу, где ему самое место.
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Djoyin
Ответ Дуойка Бубнова
понятно что челу 20 лет не свистят пробежки потому что лиге нужен живой рекордсмен. но какие конкретно заслуги у краба перед лигой? кто-нибудь может перечислить?
Ах, да, вы же считаете, что Леброн Джеймс все очки набрал с пробежкой, а все штрафные после симуляций. И ещё все его 10 тысяч результативных передач и 10 тысяч подборов были потому, что соперники специально отходили. А тяжёлые травмы просто притворство, да? И все трёхочковые он случайно попал, все данки и блокшоты без грации, а значит, нельзя там поставить оценку за артистичность, как фигуристам. И добавьте, что Леброн не показал, как совершенствоваться в игре, когда сама игра так сильно изменилась.
+8
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Arnat Seidalin
Джордановские сектанты не дремлят в комментариях как обычно. Краб лишь сказал, что для него Брукс никто и звать никак.
+8
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ST-L
Ответ Дмитрий
А вы читаете какой частью своего громадного туловища? Человек явно бравируют заслугами, которые произошли именно благодаря лиге! Что он сделал для этой лиги? Спас от банкротства? Еще раз! Лига делает лебронов, поэтому: я сделал для лиги-банально неуместно! И откуда ты взяла, что ничего не добившийся пижон?)))
ну раз лига делает Лебронов, почему Леброн один?
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ST-L
Ответ Дмитрий
Ты же понял, что леброны это образно? Понял? Да? Сейчас Леброн, завтра будет Бимбом. Уже много десятилетий у лиги есть суперзвезда, иногда их две, иногда даже три) но она всегда есть и будет. И когда Леброн уйдет, будет новый. Это конвейер.
тут патология, я бессилен
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