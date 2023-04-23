Леброн Джеймс о неуважении со стороны Диллона Брукса: «Мое резюме и то, что я сделал для этой лиги, говорят сами за себя»

Форварда « » спросили, влияют ли как-то на его игру неуважительные высказывания (« »).

«Нет, я думаю, что мое резюме и то, что я сделал для этой лиги, говорят сами за себя. Я не зацикливаюсь на подобных комментариях.

Как я всегда повторяю, я сосредоточен на своих партнерах по команде и на том, как нам победить «Гризлис», а не на том, как мне обыграть кого-то из их команды. Кто меня знает, тот понимает, что это единственное, что имеет для меня значение», – сказал Джеймс.

Брукс был удален во время 3-го матча серии плей-офф «Лейкерс» – «Гризлис» (111:101, 2-1) за то, что ударил Джеймса в область паха.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета