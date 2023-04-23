Дарвин Хэм: «Театральные постановки Брукса сделаны для болельщиков. Это здорово»

Главный тренер « » не считает, что вызывающее поведение форварда « » негативно сказывается на игру в целом.

«Брукс просто занимается своим делом, как и всегда. Все эти театральные постановки – это для болельщиков. Именно поэтому они платят за билеты. Приходите, поддерживайте, освистывайте... все для фанатов. Это здорово. Делает игру интригующей, напряженной. Но для нас главное – выйти на площадку, продолжить играть и убедиться, что мы хорошо справляемся со своей задачей», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Диллон Брукс был удален во второй половине встречи за удар рукой в паховую область.

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