Дарвин Хэм: «Театральные постановки Брукса сделаны для болельщиков. Это здорово»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не считает, что вызывающее поведение форварда «Мемфиса» Диллона Брукса негативно сказывается на игру в целом.
«Брукс просто занимается своим делом, как и всегда. Все эти театральные постановки – это для болельщиков. Именно поэтому они платят за билеты. Приходите, поддерживайте, освистывайте... все для фанатов. Это здорово. Делает игру интригующей, напряженной. Но для нас главное – выйти на площадку, продолжить играть и убедиться, что мы хорошо справляемся со своей задачей», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
Диллон Брукс был удален во второй половине встречи за удар Леброна Джеймса рукой в паховую область.
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