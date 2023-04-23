Дарвин Хэм: «Театральные постановки Брукса сделаны для болельщиков. Это здорово»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не считает, что вызывающее поведение форварда «Мемфиса» Диллона Брукса негативно сказывается на игру в целом.

«Брукс просто занимается своим делом, как и всегда. Все эти театральные постановки – это для болельщиков. Именно поэтому они платят за билеты. Приходите, поддерживайте, освистывайте... все для фанатов. Это здорово. Делает игру интригующей, напряженной. Но для нас главное – выйти на площадку, продолжить играть и убедиться, что мы хорошо справляемся со своей задачей», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Диллон Брукс был удален во второй половине встречи за удар Леброна Джеймса рукой в паховую область.

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3 комментария

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Sergei Terekhov
Неплохо прибил клоуна. Вообще, за такой Лейкерс даже приятно притопить.
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Джонни-массажист
А я надеялся,что Брукс умнее.....
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Vagant
Ответ Sergei Terekhov
Неплохо прибил клоуна. Вообще, за такой Лейкерс даже приятно притопить.
А мне не понравился ответ Хэма. Мишки играли грязно. Одного Ривза по голове отоварили раза 4. Леброну тоже досталось. При этом дали фол не JJJ, который бил по голове, а Тиллману, который, как раз защищался более-менее легально. Опять же Эй Ди толкали, когда он прыгал, а это чревато. Вот на это надо обращать внимание.
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