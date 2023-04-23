НБА не стала дисквалифицировать Диллона Брукса за удар Леброна Джеймса в пах
НБА изучила неспортивный фол Диллона Брукса («Мемфис») на Леброне Джеймсе («Лейкерс») и решила не применять дополнительное наказание, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Эпизод прозошел на первых секундах второй половины 3-го матча серии первого раунда плей-офф между командами. Брукс пытался выбить мяч, когда Джеймс переводил его за спиной, но попал в область паха 4-кратного чемпиона НБА. Тот упал на паркет и несколько минут пытался оправиться от произошедшего.
В результате инцидента Брукс получил неспортивный фол второй степени и был удален с площадки.
Матч закончился победой «Лейкерс» над «Гризлис» (111:101, 2-1).
НБА рассматривает все неспортивные фолы.
Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета
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