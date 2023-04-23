НБА не стала дисквалифицировать Диллона Брукса за удар Леброна Джеймса в пах

НБА изучила неспортивный фол (« ») на (« ») и решила не применять дополнительное наказание, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Эпизод прозошел на первых секундах второй половины 3-го матча серии первого раунда плей-офф между командами. Брукс пытался выбить мяч, когда Джеймс переводил его за спиной, но попал в область паха 4-кратного чемпиона НБА. Тот упал на паркет и несколько минут пытался оправиться от произошедшего.

В результате инцидента Брукс получил неспортивный фол второй степени и был удален с площадки.

Матч закончился победой «Лейкерс» над «Гризлис» (111:101, 2-1).

рассматривает все неспортивные фолы.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета