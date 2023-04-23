НБА не стала дисквалифицировать Диллона Брукса за удар Леброна Джеймса в пах

Теги дисквалификации Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

НБА изучила неспортивный фол Диллона БруксаМемфис») на Леброне ДжеймсеЛейкерс») и решила не применять дополнительное наказание, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Эпизод прозошел на первых секундах второй половины 3-го матча серии первого раунда плей-офф между командами. Брукс пытался выбить мяч, когда Джеймс переводил его за спиной, но попал в область паха 4-кратного чемпиона НБА. Тот упал на паркет и несколько минут пытался оправиться от произошедшего.

В результате инцидента Брукс получил неспортивный фол второй степени и был удален с площадки.

Матч закончился победой «Лейкерс» над «Гризлис» (111:101, 2-1).

НБА рассматривает все неспортивные фолы.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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5 комментариев

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Kolch
Главное - что драгоценности не пострадали
+3
-1
+2
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xamer 9
Было больше похоже на непреднамеренный удар, дисква до конца матча без других наказаний - адекватное решение
+5
-3
+2
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j_jms
Ответ Kolch
Главное - что драгоценности не пострадали
Главное, чтоб нога не пострадала.
0
0
0
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