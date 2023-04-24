Диллон Брукс об удалении за удар Леброна: «Все из-за ярлыка злодея, который на меня нацепили»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА болельщики судьи НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс объяснил, почему был удален во второй половине встречи с «Лейкерс».

Брукс ударил лидера «озерников» Леброна Джеймса рукой в паховую область.

«Все из-за ярлыка злодея, который на меня нацепили. Это сделали СМИ, это сделали болельщики. После этого я предстаю в совсем другом свете. Теперь все думают, что я специально ударил Леброна по шарам. Но я баскетболист. Я играю в баскетбол. Если кто-то думает, что я хотел сделать такое с соперником – а именно это и ведет к неспортивному фолу второй степени – то он видит во мне определенный тип человека.

Знал, что НБА не дисквалифицирует меня. Они не могут вот так влиять на ход серии. Реф вообще свистнул это из-за того, что за похожий эпизод удалили Джеймса Хардена, так что ему пришлось это сделать. В итоге меня наказали, так что я не смог помочь команде попытаться организовать камбек во второй половине», – сказал Брукс.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

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18 комментариев

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фанат баскетбола
Флип флоп Брукс. Сам же кичился своим статусом злодея весь сезон и отлично к нему относился. Но как только помимо хайпа прилетела ответственность так сразу это не я, это сми, я не гангста, я образец для подражания.
Влиять на ход серии?) Чувак, ты влияешь только на ветер из своей жопы
+25
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Ванька
Ну если бы Пейтона 2 не сломал и попытку Карри. То может просто за дурочка считали, аля Стивенсон.
+11
-1
+10
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Никита Анохин
этот гангстер сломался похоже.
+7
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+6
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Алексей Никишин
И снова "Рафик не уиноват".
+3
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Замкаденыш
Ярлык злодея меняется на ярлык м...чудака.
+3
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luck3r
Не понял, чего заднюю даёшь? Вы вроде хотели плохишами быть, вот и стали. А теперь ты и не злодей и сделать в игре нихера не можешь. И в чем польза от тебя?
+4
-1
+3
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xamer 9
Ответ фанат баскетбола
Флип флоп Брукс. Сам же кичился своим статусом злодея весь сезон и отлично к нему относился. Но как только помимо хайпа прилетела ответственность так сразу это не я, это сми, я не гангста, я образец для подражания. Влиять на ход серии?) Чувак, ты влияешь только на ветер из своей жопы
Вы не правы про влияние, все таки Брукс стартовый форвард, проводит на паркете много времени. Другой вопрос, что он в этом и прошлом ПО малоэффективен, но в ротации ему нет полноценной замены - Родди ещё хуже по всем показателям.
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Azat LA
Ответ Mstislav
Сломался Аквамен, еще когда регулярка шла, у него срок возвращения стоял где-то 3 недели, и я думал к плей-офф вернется. А теперь пишут что возвращение 1 июля. Так что без него
Если человек травмирован и не имеет возможности выходить на площадку, это не значит, что он не может дать п#39ы на тренировке/разминке, хоть моральные.
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andrushapumba
Есть очень ёмкий матерный синоним "разговаривать слишком много не по делу"
Так вот все из-за этого, диллон, из-за этого
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Валера, настало твое время...
Чем там Аквамен занят? Мир спасает что ли? У него в команде мамкиных гангстеров развелось, им бы надавать под)|(опников
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Сергей Пузанков
Скорее из-за амплуа дурачка, который он сам на себя нацепил
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Lokomotiv__1992
Хорошо что Брукс играет это было бы усиление для Мишек )
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Vagant
Как выяснилось, у Дреймонда ярлык круче.
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Алексей Зиновьев
Так он сам же на себя этот ярлык нацепил
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kisliy33
чувак поплыл... то он злодей, то не злодей...
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Mstislav
Ответ Валера, настало твое время...
Чем там Аквамен занят? Мир спасает что ли? У него в команде мамкиных гангстеров развелось, им бы надавать под)|(опников
Сломался Аквамен, еще когда регулярка шла, у него срок возвращения стоял где-то 3 недели, и я думал к плей-офф вернется. А теперь пишут что возвращение 1 июля. Так что без него
0
0
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