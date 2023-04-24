Форвард « » объяснил, почему был удален во второй половине встречи с « ».

Брукс ударил лидера «озерников» рукой в паховую область.

«Все из-за ярлыка злодея, который на меня нацепили. Это сделали СМИ, это сделали болельщики. После этого я предстаю в совсем другом свете. Теперь все думают, что я специально ударил Леброна по шарам. Но я баскетболист. Я играю в баскетбол. Если кто-то думает, что я хотел сделать такое с соперником – а именно это и ведет к неспортивному фолу второй степени – то он видит во мне определенный тип человека.

Знал, что не дисквалифицирует меня. Они не могут вот так влиять на ход серии. Реф вообще свистнул это из-за того, что за похожий эпизод удалили Джеймса Хардена, так что ему пришлось это сделать. В итоге меня наказали, так что я не смог помочь команде попытаться организовать камбек во второй половине», – сказал Брукс.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все