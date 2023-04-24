Донован Митчелл: «Кливленд» не сдастся. Мы будем готовы к пятому матчу»
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл верит в то, что команде удастся вернуться в серию с «Нью-Йорком» (1-3) после третьего поражения.
В воскресенье «Никс» победили со счетом 103:92.
«То, как мы проигрываем, это полный отстой. Но серия не закончена. «Кливленд» не бросит играть и не сдастся. У нас не такая команда.
Мы будем готовы к пятому матчу», – заявил Митчелл.
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