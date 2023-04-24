Звездный защитник « » верит в то, что команде удастся вернуться в серию с « » (1-3) после третьего поражения.

В воскресенье «Никс» победили со счетом 103:92.

«То, как мы проигрываем, это полный отстой. Но серия не закончена. «Кливленд» не бросит играть и не сдастся. У нас не такая команда.

Мы будем готовы к пятому матчу», – заявил Митчелл.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров