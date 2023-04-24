Донован Митчелл: «Кливленд» не сдастся. Мы будем готовы к пятому матчу»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл верит в то, что команде удастся вернуться в серию с «Нью-Йорком» (1-3) после третьего поражения.

В воскресенье «Никс» победили со счетом 103:92.

«То, как мы проигрываем, это полный отстой. Но серия не закончена. «Кливленд» не бросит играть и не сдастся. У нас не такая команда.

Мы будем готовы к пятому матчу», – заявил Митчелл.

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3 комментария

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Максим Максимов
Не будете
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armageddon123456
Кавс после второго матча наверно подумали - ну все, щас накатом пойдет и разберем этих никс, а в итоге Тибс им по заднице надавал, и есть высокая вероятность, что 5-й матч будет последним
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Seadog
С такой игрой от тебя точно не будете. Вместо того чтобы помогать партнерам, выкидывал ненужные сложные броски
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