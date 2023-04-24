Джулиус Рэндл играет с травмой голеностопа

Теги травмы Кливленд Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл не выходил на площадку в четвертой четверти воскресного матча против «Кливленда» (102:93, 3-1) и пока не демонстрирует ту эффективность, которой отличался по ходу регулярного чемпионата.

По словам главного тренера «Никс» Тома Тибодо, проблемы Рэндла связаны с тем, что он все еще до конца не восстановился от травмы левого голеностопа, которую получил 29 марта.

«Джулиус – человек, который тащит нашу команду. И он дал нам все, что у него было. Многие парни, вероятно, даже не вышли бы на площадку в его положении. Так что я понимал, что быстрое изменение ситуации, вероятно, повлияет на него больше, чем на других игроков.

У нас есть несколько дней до следующей игры, у него будет шанс немного восстановиться. Это хорошо. Что я люблю в Джулиусе, так это то, что он отдает на площадке все. Мы должны быть благодарны за то, что он успел вернуться к первому матчу серии. И он нам нужен, он тащит команду», – заявил Тибодо.

В первых четырех встречах противостояния Рэндл реализовал 21 из 65 с игры.

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5 комментариев

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Daniel Fox
Похвала от Тиббса дорогого стоит. Это вам не камон гайз и не Бикерстаф. Вообще очень забавно наблюдать , как никс трансформируются в Чикаго времен роуза . Разыгрывающий набирающий очки - ЕСТЬ . Атлетичный форвард - защитник - ЕСТЬ. Защитный центр с габаритами - ЕСТЬ. Единственное отличие наверное это Рэндл. И то его смогли встроить.
+7
-1
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Дэннис Молинарев
Ответ Daniel Fox
Похвала от Тиббса дорогого стоит. Это вам не камон гайз и не Бикерстаф. Вообще очень забавно наблюдать , как никс трансформируются в Чикаго времен роуза . Разыгрывающий набирающий очки - ЕСТЬ . Атлетичный форвард - защитник - ЕСТЬ. Защитный центр с габаритами - ЕСТЬ. Единственное отличие наверное это Рэндл. И то его смогли встроить.
Спайк Ли - ЕСТЬ !
+5
0
+5
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Timur Shafigullin
Ответ Daniel Fox
Похвала от Тиббса дорогого стоит. Это вам не камон гайз и не Бикерстаф. Вообще очень забавно наблюдать , как никс трансформируются в Чикаго времен роуза . Разыгрывающий набирающий очки - ЕСТЬ . Атлетичный форвард - защитник - ЕСТЬ. Защитный центр с габаритами - ЕСТЬ. Единственное отличие наверное это Рэндл. И то его смогли встроить.
Рэндл это Бузер с трехой, немного уступающий в силе.
+3
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V@d!m
Тибодо молодец, отмазывает своего игрока за плохую игру
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cruyff14@bk.ru
Верим?
+1
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