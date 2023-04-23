Квентин Граймс может пропустить 4-й матч из-за травмы плеча
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Квентин Граймс может не принять участие в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Кливленда» (2-1) из-за ушиба правого плеча.
Граймс получил повреждение в конце второй четверти 3-го матча, в котором «Никс» одержали уверенную победу со счетом 99:79. Защитник покинул площадку с 2 очками, набранными за 13 минут.
Центровой «Никс» Джерико Симс отсутствует в составе «Никс» также из-за травмы правого плеча.
Комментарии