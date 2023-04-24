Джейлен Брансон и Ар Джей Барретт набрали на двоих 55 очков в 4-м матче с «Кливлендом»
Дуэт «Нью-Йорка» Джейлен Брансон – Ар Джей Барретт помог команде увеличить преимущество в серии первого раунда с «Кливлендом» (102:93, 3-1).
В четвертом матче противостояния Брансон и Барретт набрали на двоих 55 очков.
На счету Джейлена 29 очков, 6 подборов и 6 передач. Ар Джей набрал 26 очков.
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