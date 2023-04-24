Дуэт « » – помог команде увеличить преимущество в серии первого раунда с « » (102:93, 3-1).

В четвертом матче противостояния Брансон и Барретт набрали на двоих 55 очков.

На счету Джейлена 29 очков, 6 подборов и 6 передач. Ар Джей набрал 26 очков.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров