Джейлен Брансон и Ар Джей Барретт набрали на двоих 55 очков в 4-м матче с «Кливлендом»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джейлен Брансон Ар Джей Барретт Баскетбол

Дуэт «Нью-Йорка» Джейлен Брансон – Ар Джей Барретт помог команде увеличить преимущество в серии первого раунда с «Кливлендом» (102:93, 3-1).

В четвертом матче противостояния Брансон и Барретт набрали на двоих 55 очков.

На счету Джейлена 29 очков, 6 подборов и 6 передач. Ар Джей набрал 26 очков.

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1 комментарий

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Илья Петров
Попади Кливленд на 5 трех больше и наверняка комфортно забрали бы игру. А защита у них и так ТОПчик, номер 1 по сезону!
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