Разыгрывающий « » допустил ошибку на последней минуте четвертого матча серии с « » (126:125, 2-2).

Карри за 42,4 секунды до сирены при 126:122 решил взять тайм-аут, которого у «Голден Стэйт» уже не было. Команда использовала последнюю возможность взять паузу в игре, когда главный тренер попросил тренерский челлендж после спорного момента.

«Кингз» реализовали технический штрафной, а Де’Аарон Фокс в последовавшем затем владении забросил из-за дуги. В следующей атаке Карри промахнулся, после чего «Сакраменто» мог вырвать победу, но смазал 3-очковый.

«То явно было не лучшее время, чтобы злиться или расстраиваться. Надо было продолжать играть, наши ребята так и сделали. Мы отлично защищались в нескольких владениях в концовке», – заявил Керр.

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