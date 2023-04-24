Стеф Карри на последней минуте попросил тайм-аут, которого у «Голден Стэйт» не было

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Стив Керр Харрисон Барнс Стефен Карри НБА плей-офф Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри допустил ошибку на последней минуте четвертого матча серии с «Сакраменто» (126:125, 2-2).

Карри за 42,4 секунды до сирены при 126:122 решил взять тайм-аут, которого у «Голден Стэйт» уже не было. Команда использовала последнюю возможность взять паузу в игре, когда главный тренер Стив Керр попросил тренерский челлендж после спорного момента.

«Кингз» реализовали технический штрафной, а Де’Аарон Фокс в последовавшем затем владении забросил из-за дуги. В следующей атаке Карри промахнулся, после чего «Сакраменто» мог вырвать победу, но Харрисон Барнс смазал 3-очковый.

«То явно было не лучшее время, чтобы злиться или расстраиваться. Надо было продолжать играть, наши ребята так и сделали. Мы отлично защищались в нескольких владениях в концовке», – заявил Керр.

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9 комментариев

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Евгений Макеев
Стэф, конечно, глупость сделал, но команда тоже странно себя повела, убежали всем селом на половину Менто, оставив шефа одного на дабл тиме. И реакция Керра бесценная, "что вы, собаки, творите?". Нервы зашкаливают.
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Илья Петров
Ответ ID89
ГС прямо-таки пытались отдать эту игру, жаль королям опыта не хватило. От того еще забавнее выглядят победные потуги Томпсона и Грина после сирены аки парни победу добыли, смех конечно. Но думаю на выезде будут благополучно отшлепаны
Логика шикарная, победу не добыл радоваться не имеешь права, идешь в раздевалку и грустишь ))
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дамир дугаров
Он попросил при счете 126-121, а не 126-122. Иначе после забитых технического и трехочкового, счет бы сравнялся. Исправьте
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Undrey
луни когда пальцами спираль рисовал на тему пересмотра, чем вообще думал, там даже не пограничная ситуация, просто вникуда челлендж и таймаут выкинули, и керр тоже дает, последний таймаут тратить в клатчевом матче за пару минут до конца, ну и команда куда улетела, на карри двое отдать некому
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Bazarjoque
Реакция Керра бесценна.
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Cash_flow
Ответ ID89
ГС прямо-таки пытались отдать эту игру, жаль королям опыта не хватило. От того еще забавнее выглядят победные потуги Томпсона и Грина после сирены аки парни победу добыли, смех конечно. Но думаю на выезде будут благополучно отшлепаны
🤡👍🏼
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