Стефен Карри: «Не подумал, что после неудачного челленджа у нас не осталось тайм-аутов»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, почему в концовке четвертого матча с «Сакраменто» (126:125, 2-2) попросил тайм-аут в ситуации, когда у команды их больше не оставалось.

Ошибка Карри едва не привела к поражению «Уорриорз».

«Я не подумал, что после неудачного челленджа у нас не осталось тайм-аутов.

Стив Керр взял вину на себя, сказав, что не предупредил игроков о ситуации с тайм-аутами. Но, если честно, сделанное мной все равно не было самым умным решением. Парочка игроков «Кингз» поймала меня, мне некуда было бежать, решил, что вместо потери возьму тайм-аут... Когда я посмотрел на скамейку, все держались за головы. Получилось не лучшим образом.

К счастью, мы все же победили. Это хороший урок на тему того, как важны мелочи и нюансы. Хотя вроде это и без того понятно, но все же это хороший урок. Ну а в целом ситуация получилась не самая приятная», – заявил Карри.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

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