Несколько болельщиков «Уорриорз» и «Кингз» подрались после 3-го матча в Сан-Франциско
Несколько болельщиков «Уорриорз» и «Кингз» подрались рядом с ареной «Чейз центр» в Сан-Франциско после третьего матча серии между командами.
Дерущихся мужчин разняли полицейские.
«Сакраменто», который не играл в плей-офф 16 лет подряд, ведет в серии первого раунда 2-1.
Во втором матче противостояния Домантас Сабонис схватил Дрэймонда Грина за ногу, игрок «Голден Стэйт» наступил на оппонента.
Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
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