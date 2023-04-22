Несколько болельщиков «Уорриорз» и «Кингз» подрались после 3-го матча в Сан-Франциско

Теги происшествия Голден Стэйт Сакраменто НБА видео болельщики НБА плей-офф Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Баскетбол

Несколько болельщиков «Уорриорз» и «Кингз» подрались рядом с ареной «Чейз центр» в Сан-Франциско после третьего матча серии между командами.

Дерущихся мужчин разняли полицейские.

«Сакраменто», который не играл в плей-офф 16 лет подряд, ведет в серии первого раунда 2-1.

Во втором матче противостояния Домантас Сабонис схватил Дрэймонда Грина за ногу, игрок «Голден Стэйт» наступил на оппонента.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

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12 комментариев

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Александр Горлов
ГСВ не отзащищались
+11
-2
+9
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Nikita Dorodenko
Силиконовые ультрас 😂
+6
-1
+5
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КруглыйКвадрат
с криком лайт зе бим влетают в драку, вот это ультрас, настоящие околобаскетбольщики)
+4
0
+4
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DonaldBrashear 2.0
карты болельщика на них нет, дикари. фан Сакраменто вообще тип, лежащего бьет, некрасиво.
+6
-6
0
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ShowTime.
хахах, вот где Fan ID надо
0
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ɔculpa
Последний тычок смешной получился) Некрасиво, конечно, но смешно
+1
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Пенс
Красиво глоров гсв отпинали.
+8
-8
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Misson
То ли все пьяные, на ногах еле стоят. То ли совсем драться не умеют.
+2
-2
0
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Gauche
Погнали городских
0
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MetaPeaceWorld
Слушайте, смотрю и никак не пойму то ли так снято на камеру, то ли там все колобки на ножках какие то приплюснутые ? Страж порядка вообще, как медвежонок опилочный, без пищалки, че то топчется, такой типа: "Смотххрите, вот сисуххриту"...Мебель бесполезная
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