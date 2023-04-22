Несколько болельщиков «Уорриорз» и «Кингз» подрались рядом с ареной «Чейз центр» в Сан-Франциско после третьего матча серии между командами.

Дерущихся мужчин разняли полицейские.

«Сакраменто», который не играл в плей-офф 16 лет подряд, ведет в серии первого раунда 2-1.

Во втором матче противостояния схватил за ногу, игрок «Голден Стэйт» наступил на оппонента.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»