Дрэймонд Грин о Стефене Карри в 3-м матче: «Мы увидели мастера за работой»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил восхищение игрой своего партнера по команде Стефена Карри в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (114:97, 1-2).
«Мы увидели Стефа Карри уровня финальной серии НБА, это было просто невероятно. Он контролировал всю игру. Он был абсолютно спокоен: «Я не позволю нам проиграть, я сейчас здесь, что есть, то есть, и никто ничего не может с этим поделать».
Мы увидели мастера за работой. Немногие умеют так контролировать игру. Стеф Карри, Леброн Джеймс, Лука Дончич. Эти парни контролируют темп игры и все, что происходит на площадке», – сказал Грин.
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