Дрэймонд Грин о Стефене Карри в 3-м матче: «Мы увидели мастера за работой»

Форвард « » Дрэймонд Грин выразил восхищение игрой своего партнера по команде в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (114:97, 1-2).

«Мы увидели Стефа Карри уровня финальной серии , это было просто невероятно. Он контролировал всю игру. Он был абсолютно спокоен: «Я не позволю нам проиграть, я сейчас здесь, что есть, то есть, и никто ничего не может с этим поделать».

Мы увидели мастера за работой. Немногие умеют так контролировать игру. Стеф Карри, Леброн Джеймс, Лука Дончич. Эти парни контролируют темп игры и все, что происходит на площадке», – сказал Грин.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл