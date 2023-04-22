Дрэймонд Грин о Стефене Карри в 3-м матче: «Мы увидели мастера за работой»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил восхищение игрой своего партнера по команде Стефена Карри в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (114:97, 1-2).

«Мы увидели Стефа Карри уровня финальной серии НБА, это было просто невероятно. Он контролировал всю игру. Он был абсолютно спокоен: «Я не позволю нам проиграть, я сейчас здесь, что есть, то есть, и никто ничего не может с этим поделать».

Мы увидели мастера за работой. Немногие умеют так контролировать игру. Стеф Карри, Леброн Джеймс, Лука Дончич. Эти парни контролируют темп игры и все, что происходит на площадке», – сказал Грин.

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2 комментария

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shooter77
У Стефа в порядке все, может Дрею пора задуматься о всяких более важных вещах, чем языком мести? Типа того, что без тебя команда выиграла спокойно? Что твои психи уже всех в команде подзадолбали, может быть? Второй плей-офф посредственная игра, через раз на два провалы. Соберись на этот розыгрыш, потом валяй за максималкой туда, где ее тебе предложат, если желающие найдутся.
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Tim Timson
за того черного парня, у которого не все норм с башкой работали люди. теперь принеси хоть пользу, подерись с Домиком и унеси его с собой в первой четверти. пацаны сами доиграют))
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