Дрэймонд Грин в 4-м матче выйдет со скамейки запасных

Форвард « » Дрэймонд Грин в сегодняшнем четвертом матче серии первого раунда плей-офф против « » (1-2) выйдет со скамейки запасных, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Грин вернулся в состав после дисквалификации на одну игру. Форвард был отстранен от участия в 3-м матче серии за то, что наступил на грудь центрового «Кингз» Домантаса Сабониса.

По информации Чарании, Грин сам предложил начать сегодняшний матч на скамейке запасных в разговоре с главным тренером команды .

В победном 3-м матче в стартовой пятерке «Уорриорз» выходили Стефен Карри, Джордан Пул, Клэй Томпсон, Эндрю Уиггинс и Кевон Луни.

Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл