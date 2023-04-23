Дрэймонд Грин в 4-м матче выйдет со скамейки запасных

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в сегодняшнем четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (1-2) выйдет со скамейки запасных, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Грин вернулся в состав после дисквалификации на одну игру. Форвард был отстранен от участия в 3-м матче серии за то, что наступил на грудь центрового «Кингз» Домантаса Сабониса.

По информации Чарании, Грин сам предложил начать сегодняшний матч на скамейке запасных в разговоре с главным тренером команды Стивом Керром.

В победном 3-м матче в стартовой пятерке «Уорриорз» выходили Стефен Карри, Джордан Пул, Клэй Томпсон, Эндрю Уиггинс и Кевон Луни.

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