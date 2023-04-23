Зоран Лукич об отстранении сборной России: «Надежда была, но мы живем в реальной жизни. Решение угадывалось»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич заявил, что не испытал большого разочарования после отстранения России от участия в отборе на Олимпийские игры‑2024 и Евробаскет‑2025 и будет продолжать готовить команду к моменту, когда Россию вернут в мировой спорт.

«Следил за происходящим в русском спорте. Надежда была, но мы живем в реальной жизни. Решение угадывалось.

Не могу сказать, что испытал страшное разочарование, потому что мы уже больше года находимся в режиме ожидания, и это исходит из общей ситуации в мире.

Расстроен, конечно. С другой стороны, если нельзя ничего изменить, нужно это принять и заниматься будущим русского баскетбола. Это касается и сборной, и федерации. Необходимо быть готовым к тому моменту, когда Россию вернут в мировой спорт», – сказал Лукич.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?