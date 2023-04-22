«Израиль выступает, а мы нет?» Андрей Воронцевич о недопуске сборной России к Евробаскету‑2025

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич признался, что не был удивлен недопуску сборной России до отборочного турнира Евробаскета‑2025.

«Ожидаемо. Посмотрите, что происходит в мире. Это грустно, обидно, досадно. Хотелось бы, чтобы у юного поколения был опыт чемпионатов Европы, мира, Олимпиады. Надеюсь, что вышестоящие органы разрешат эти проблемы. Хочется, чтобы наша команда выступала не только под нейтральным флагом, но и под флагом нашей страны. Невозможно, что ли, договориться? Израиль выступает, а мы нет?

Желаю нашим чиновникам найти убедительные факты, чтобы мы могли выступать. Все кричат, что спорт вне политики. Спорт должен быть чистым, энергетической отдушиной», - сказал Воронцевич.

Ранее ФИБА также объявила о решении не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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