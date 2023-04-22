«Израиль выступает, а мы нет?» Андрей Воронцевич о недопуске сборной России к Евробаскету‑2025

Теги Андрей Воронцевич сборная России ФИБА сборная Израиля олимпийский баскетбольный турнир Евробаскет-2025 Баскетбол

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич признался, что не был удивлен недопуску сборной России до отборочного турнира Евробаскета‑2025.

«Ожидаемо. Посмотрите, что происходит в мире. Это грустно, обидно, досадно. Хотелось бы, чтобы у юного поколения был опыт чемпионатов Европы, мира, Олимпиады. Надеюсь, что вышестоящие органы разрешат эти проблемы. Хочется, чтобы наша команда выступала не только под нейтральным флагом, но и под флагом нашей страны. Невозможно, что ли, договориться? Израиль выступает, а мы нет?

Желаю нашим чиновникам найти убедительные факты, чтобы мы могли выступать. Все кричат, что спорт вне политики. Спорт должен быть чистым, энергетической отдушиной», - сказал Воронцевич.

Ранее ФИБА также объявила о решении не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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18 комментариев

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Сергей Орлов
Андрей "Если в кране нет воды" Воронцевич.
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armageddon123456
Ответ Radovan
а причём тут Израиль вообще? он напал на Иорданию или Египет недавно?
Периодически Сирию бомбит и Палестину, или цэ друхое?
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Александр Горлов
А как же Америка?
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FS19
Ответ Troy McClure
Этот грамотей даже не знает что голандские высоты пишутся с одной л. И в добавок этот герой закрыл возможность комментировать его бред, короче он обмочился по полной.
Не хочу тебя расстраивать,но Голанские высоты пишутся ещё и без "д". Так что ты тоже подпустил неплохо.
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depressive_monk
Ответ FS19
Не хочу тебя расстраивать,но Голанские высоты пишутся ещё и без "д". Так что ты тоже подпустил неплохо.
И к Голландии они не имеют никакого отношения, надо было для разумистов указать.
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Gulom Azizkhujaev
Израиль это другое
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ДМ-1чемпион
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Iuasamotu
Спорт - это альтернатива войнам, а кто любит войны, тем спорт не нужен.
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Troy McClure
Ответ Skeleton64
По фактам умыли дурачка, но "Голландские высоты" - это сильно)
Этот грамотей даже не знает что голандские высоты пишутся с одной л. И в добавок этот герой закрыл возможность комментировать его бред, короче он обмочился по полной.
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Radovan
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Учи историю. А что такое "голландские высоты" знаешь!? Что такое аккупированный Турцией Северный Кипр? Какие же вы либералы сказочные....
голанские высоты до твоего рождения аннексировали, в результате оборонительной войны. их надо с сахалином и Калининградом сравнивать вообще-то
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Radovan
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Учи историю. А что такое "голландские высоты" знаешь!? Что такое аккупированный Турцией Северный Кипр? Какие же вы либералы сказочные....
верните голландские высоты Голландии, да да
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Troy McClure
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depressive_monk
Ответ maaRuLOVE
Как честно признался Боррель : Политика - это, иногда, даже не двойные, а тройные стандарты . И тем смешнее выглядят мэстные либерасты, которые вместо того чтобы тоже честно всё признать начинают доказывать , что это другое , приводить какие-то глупые аргументы
Что делаете на баскетбольной ветке? Магомет Адетокумбиев в НБА не играет.
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