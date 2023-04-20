Владимир Дячок: «Недопуск сборной России до отбора на Евробаскет-2025 не стал для нас сюрпризом»

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок прокомментировал решение не допустить сборную России до участия в квалификации Евробаскета-2025.

«Недопуск сборной России по баскетболу от ФИБА не стал для нас сюрпризом. После рекомендаций от МОК ни для кого не может быть сюрпризом, что нас не допускают на международные соревнования. Это было ожидаемо.

Но на наши планы это никак не влияет. У нас есть планы подготовки всех сборных, и мы будем по ним работать. Да, у нас было несколько планов, включая план действий при допуске на международные соревнования, но у нас есть и другой план, по которому работаем сейчас. Работа ведется, все в порядке», — сказал Дячок.

«Локо» шокировал всех, «Зенит» показал, чем удивит УНИКС в Питере. Полуфиналы Лиги ВТБ – 🔥