Виктор Оладипо выбыл до конца сезона с разрывом связки надколенника

Атакующий защитник « » получил разрыв связки надколенника левого колена и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Оладипо травмировался во время третьего матча серии первого раунда плей-офф против « » (121:99, 2-1).

Самый прогрессирующий игрок сезона-2017/18 шел в проход за четыре минуты до конца матча, но неудачно наступил левой ногой на паркет и упал, схватившись за колено.

Ранее «Хит» потерял защитника Тайлера Хирро как минимум на 6 недель из-за перелома руки.

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