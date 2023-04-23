Виктор Оладипо выбыл до конца сезона с разрывом связки надколенника
Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо получил разрыв связки надколенника левого колена и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Оладипо травмировался во время третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки» (121:99, 2-1).
Самый прогрессирующий игрок сезона-2017/18 шел в проход за четыре минуты до конца матча, но неудачно наступил левой ногой на паркет и упал, схватившись за колено.
Ранее «Хит» потерял защитника Тайлера Хирро как минимум на 6 недель из-за перелома руки.
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