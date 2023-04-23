Виктор Оладипо выбыл до конца сезона с разрывом связки надколенника

Теги травмы Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Виктор Оладипо Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо получил разрыв связки надколенника левого колена и пропустит остаток сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Оладипо травмировался во время третьего матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки» (121:99, 2-1).

Самый прогрессирующий игрок сезона-2017/18 шел в проход за четыре минуты до конца матча, но неудачно наступил левой ногой на паркет и упал, схватившись за колено.

Ранее «Хит» потерял защитника Тайлера Хирро как минимум на 6 недель из-за перелома руки.

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3 комментария

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La seul
Эх.. с учетом того, что Бакс выпустит Яниса в четвертом матче… наверное, шансы испаряются
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Некрофилы Душанбе за Юве
это на 9-12 месяцев, как же жалко Витю..
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Curry30
как же жаль Хит… что не ПО, то беды какие то
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