Виктор Оладипо получил травму колена в матче с «Милуоки»
Защитник «Майами» Виктор Оладипо получил травму левого колена в третьем матче серии с «Милуоки» (121:99, 2-1).
Самый прогрессирующий игрок сезона-2017/18 шел в проход под кольцо за четыре минуты до конца матча, но в один момент, наступив левой ногой на паркет, Оладипо не смог продолжить движение и упал на паркет, схватившись за колено.
Толпа провожала баскетболиста в подтрибунное помещение под аплодисменты.
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