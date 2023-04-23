Виктор Оладипо получил травму колена в матче с «Милуоки»

Защитник « » получил травму левого колена в третьем матче серии с « » (121:99, 2-1).

Самый прогрессирующий игрок сезона-2017/18 шел в проход под кольцо за четыре минуты до конца матча, но в один момент, наступив левой ногой на паркет, Оладипо не смог продолжить движение и упал на паркет, схватившись за колено.

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