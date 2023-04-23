Виктор Оладипо получил травму колена в матче с «Милуоки»

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Защитник «Майами» Виктор Оладипо получил травму левого колена в третьем матче серии с «Милуоки» (121:99, 2-1).

Самый прогрессирующий игрок сезона-2017/18 шел в проход под кольцо за четыре минуты до конца матча, но в один момент, наступив левой ногой на паркет, Оладипо не смог продолжить движение и упал на паркет, схватившись за колено.

Толпа провожала баскетболиста в подтрибунное помещение под аплодисменты.

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8 комментариев

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Van
Очень обидно за Оладипо. Момент ещё в абсолютно ничего не значащее время и на ровном месте. Здоровья, конечно, но кажется это уже или все или почти все.
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namankey
Мы как будто приносим в жертву одного игрока, за каждую победу. Витя, хоть и вылетел из ротации в конце регулярки, должен был сыграть важную роль после травмы Тайлера. С атакой у него совсем беда, но в защите ещё бывает полезен. Сегодня очень хорошо сыграл и такая травма((
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Орхан Эмиргамзаев
Сколько же уже травм. Майами вообще бедолаги, второй важнейший игрок вылетел...
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ST-L
Ответ Орхан Эмиргамзаев
Сколько же уже травм. Майами вообще бедолаги, второй важнейший игрок вылетел...
а как вы составляли список важнейших игроков? получается Хирро первый, а Оладипо второй? на каком месте у Вас Джимми, Лав, Адебайо?
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Чубака из половины Шака
Виктор в свои небольшие минуты на площадке стабильно выдавал хорошую игру настолько насколько ему позволяло его здоровье. Долго восстанавливался после травмы, пришел в Майами на далеко не на первые роли, но почти сразу стал приятно удивлять своей игрой. Здоровья ему!
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Алексей Зиновьев
Ну ёмаё, почему ему так не везёт
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NoBond
Ответ Орхан Эмиргамзаев
Сколько же уже травм. Майами вообще бедолаги, второй важнейший игрок вылетел...
Оладипо далеко не важнейший уж
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Cash_flow
Ответ ST-L
а как вы составляли список важнейших игроков? получается Хирро первый, а Оладипо второй? на каком месте у Вас Джимми, Лав, Адебайо?
Второй явно не по ранжиру в ростере, а тупо по хронологии (после Хирро), мне кажется, это довольно очевидно
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