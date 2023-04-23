Эрик Споэльстра о травме Оладипо: «Кажется, что меня вырвет. Не знаю прогноз врачей»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра очень эмоционально воспринял эпизод с травмой защитника Виктора Оладипо в третьем матче серии с «Милуоки» (121:99, 2-1).
«Я чувствую, наверное, то же, что и все. Это была отличная победа, но когда ты видишь, как игрок падает вот так – особенно такой парень, как Виктор, который прошел через многое за последние три года... это определенно не самое хорошее чувство.
Посмотрим. Сейчас кажется, что меня вырвет; не знаю, каков прогноз врачей», – сказал Споэльстра на послематчевой пресс-конференции.
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