Майк Буденхольцер: «Продолжим наблюдать за Яннисом Адетокумбо и будем надеяться на лучшее»

Главный тренер « » заявил, что участие лидера команды в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (1-2) остается под вопросом.

«Мы продолжим наблюдать за ним в течение завтрашнего дня, вплоть до понедельника. Думаю, что будет неправильно, если он просто решит, что может играть. Поэтому мы продолжим наблюдать и будем надеяться на лучшее», – сказал тренер.

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