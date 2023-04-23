Майк Буденхольцер: «Продолжим наблюдать за Яннисом Адетокумбо и будем надеяться на лучшее»
Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер заявил, что участие лидера команды Янниса Адетокумбо в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (1-2) остается под вопросом.
«Мы продолжим наблюдать за ним в течение завтрашнего дня, вплоть до понедельника. Думаю, что будет неправильно, если он просто решит, что может играть. Поэтому мы продолжим наблюдать и будем надеяться на лучшее», – сказал тренер.
Адетокумбо получил ушиб поясницы в первом матче серии.
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