Майк Буденхольцер: «Продолжим наблюдать за Яннисом Адетокумбо и будем надеяться на лучшее»

Теги травмы Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер заявил, что участие лидера команды Янниса Адетокумбо в 4-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (1-2) остается под вопросом.

«Мы продолжим наблюдать за ним в течение завтрашнего дня, вплоть до понедельника. Думаю, что будет неправильно, если он просто решит, что может играть. Поэтому мы продолжим наблюдать и будем надеяться на лучшее», – сказал тренер.

Адетокумбо получил ушиб поясницы в первом матче серии.

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
А вот это уже может быть проблемой. Майами так-то могут 3-1 повести, и там уже нужно будет чудо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
гарантированно выйдет. лёгкой прогулки не получилось без него. теперь не будет просто как олень в горящем лесу бежать)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS19
На самом деле всё это звучит очень пессимистично. Судя по всему травма оказалась более серьёзной,чем это выглядело вначале и существует немалая вероятность того,что ,к огромному сожалению,мы не увидим Янниса в плей-офф,если Бакс не выиграют эту серию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий