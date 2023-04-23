У Джимми Батлера ушиб ягодичной мышцы. Статус игрока на четвертый матч не сообщается

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Виктор Оладипо Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер получил небольшое повреждение в третьем матче серии с «Милуоки» (121:99, 2-1).

Во время встречи Батлер уходил в подтрибунное помещение, но позднее вернулся и продолжил игру.

Послематчевое обследование показало ушиб ягодничной мышцы. Статус игрока на четвертый матч серии не сообщается.

Виктор Оладипо пройдет полное обследование лишь завтра, сказал Эрик Споэльстра после игры.

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1 комментарий

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xamer 9
Это получается на следующий матч минус Яннис, Джимбо, Хирро и Оладипо. И это в первом раунде, слишком жестко..
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