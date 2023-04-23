У Джимми Батлера ушиб ягодичной мышцы. Статус игрока на четвертый матч не сообщается

Звездный форвард « » получил небольшое повреждение в третьем матче серии с « » (121:99, 2-1).

Во время встречи Батлер уходил в подтрибунное помещение, но позднее вернулся и продолжил игру.

Послематчевое обследование показало ушиб ягодничной мышцы. Статус игрока на четвертый матч серии не сообщается.

пройдет полное обследование лишь завтра, сказал Эрик Споэльстра после игры.

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