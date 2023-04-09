Кендрик Перкинс: «Если Дюрэнт принесет «Санз» титул и станет MVP финальной серии, то войдет в Топ-10 величайших игроков всех времен»

Теги Кендрик Перкинс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Кевин Дюрэнт войдет в десятку лучших игроков в истории, если принесет «Финиксу» чемпионский титул и станет MVP финальной серии.

«Если Кевин Дюрэнт принесет «Санз» титул, получив одновременно награду MVP финальной серии, кому-то из Топ-10 величайших игроков всех времен придется уступить ему место.

Получив третью награду MVP финальной серии, Дюрэнт станет шестым игроком в истории, кому это удалось, и встанет в один ряд с такими игроками, как Шак, Леброн, Мэджик, Данкан.

На мой взгляд, он уже стал лучшим скорером в истории. Во второй раз в карьере он завершит сезон с показателями 50-40-90», – сказал Перкинс.

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12 комментариев

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Дориан Грей_333
Ответ Evincive
БИЛЛ РАССЕЛЛ, УИЛТ ЧЕМБЕРЛЕН, КАРИМ АБДУЛ-ДЖАББАР, ЛАРРИ БЕРД, МЭДЖИК ДЖОНСОН, МАЙКЛ ДЖОРДАН, ШАКИЛ О’НИЛ, КОБЕ БРАЙАНТ, ТИМ ДАНКАН, ЛЕБРОН ДЖЕЙМС. Вместо кого ???
Там ещё Карри должен быть в десятке. Кобе не место в десятке, как и Шаку, скорее всего.
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Abdulla
Ответ Лиллард унижатель!
Очевидный Коба Браянт, который в 10-ке во многом за счет харизмы(мамба менталити вот это все), как игрок он хуже Дюранта
В моей десятке нет ни Кобяна, ни Дюранта )
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Эдуард Суровый
Ответ C4clutch
У всех свой топ-10. В твой не войдет, а в Перкинса войдет.
а в топ войдёт?
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Лиллард унижатель!
Ответ Evincive
БИЛЛ РАССЕЛЛ, УИЛТ ЧЕМБЕРЛЕН, КАРИМ АБДУЛ-ДЖАББАР, ЛАРРИ БЕРД, МЭДЖИК ДЖОНСОН, МАЙКЛ ДЖОРДАН, ШАКИЛ О’НИЛ, КОБЕ БРАЙАНТ, ТИМ ДАНКАН, ЛЕБРОН ДЖЕЙМС. Вместо кого ???
Очевидный Коба Браянт, который в 10-ке во многом за счет харизмы(мамба менталити вот это все), как игрок он хуже Дюранта
+4
-1
+3
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C4clutch
Ответ Evincive
БИЛЛ РАССЕЛЛ, УИЛТ ЧЕМБЕРЛЕН, КАРИМ АБДУЛ-ДЖАББАР, ЛАРРИ БЕРД, МЭДЖИК ДЖОНСОН, МАЙКЛ ДЖОРДАН, ШАКИЛ О’НИЛ, КОБЕ БРАЙАНТ, ТИМ ДАНКАН, ЛЕБРОН ДЖЕЙМС. Вместо кого ???
У всех свой топ-10. В твой не войдет, а в Перкинса войдет.
+1
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C4clutch
…по версии Перкинса
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semavolley
Ответ Никита Стасилевич
Вообще ни разу! Игрок хороший,но его мания бегать по сильным командам испортила репутацию
То ли дело ЛеБрон)))
+1
-3
-2
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Evincive
БИЛЛ РАССЕЛЛ, УИЛТ ЧЕМБЕРЛЕН, КАРИМ АБДУЛ-ДЖАББАР, ЛАРРИ БЕРД, МЭДЖИК ДЖОНСОН, МАЙКЛ ДЖОРДАН, ШАКИЛ О’НИЛ, КОБЕ БРАЙАНТ, ТИМ ДАНКАН, ЛЕБРОН ДЖЕЙМС.
Вместо кого ???
+5
-2
+3
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mqh9pzrxgf
Ответ Никита Стасилевич
Вообще ни разу! Игрок хороший,но его мания бегать по сильным командам испортила репутацию
А Леброн не убежал в Майами? Потом не вернулся к кайри и не потянул лава с корешами? Потом не пошел в молодой лал с кучей пиков и отдав все это за Дэвиса? Если быть последовательным, то и Леброн не должен быть в этом списке
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danik 258808
А если не принесет титул и не станет мвп финальной серии?
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DABL
Нет.
+5
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+5
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Никита Стасилевич
Вообще ни разу! Игрок хороший,но его мания бегать по сильным командам испортила репутацию
0
-4
-4
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