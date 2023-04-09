Кендрик Перкинс: «Если Дюрэнт принесет «Санз» титул и станет MVP финальной серии, то войдет в Топ-10 величайших игроков всех времен»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Кевин Дюрэнт войдет в десятку лучших игроков в истории, если принесет « » чемпионский титул и станет MVP финальной серии.

«Если Кевин Дюрэнт принесет «Санз» титул, получив одновременно награду MVP финальной серии, кому-то из Топ-10 величайших игроков всех времен придется уступить ему место.

Получив третью награду MVP финальной серии, Дюрэнт станет шестым игроком в истории, кому это удалось, и встанет в один ряд с такими игроками, как Шак, Леброн, Мэджик, Данкан.

На мой взгляд, он уже стал лучшим скорером в истории. Во второй раз в карьере он завершит сезон с показателями 50-40-90», – сказал Перкинс.

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