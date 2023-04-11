Бывший игрок НБА, эксперт считает, что последние события в «Миннесоте» не оставляют команде шансов на успех во встрече плей-ин с «Лейкерс».

Во время последнего матча регулярки ударил и был дисквалифицирован на одну игру. Джейден Макдэниэлс получил перелом руки, ударив кулаком о стену.

«В раздевалке «Миннесоты» разлад. И у них больше нет Патрика Беверли, чтобы исправить эту ситуацию, разобраться с этим. Внезапно случилось так, что в команде есть люди, которые, надо думать, не разговаривают друг с другом.

Они потеряли , что является существенным фактором... Я не вижу ни единого шанса на победу «Миннесоты» в матче с « », их вообще нет», – заявил Перкинс.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган