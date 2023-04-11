Кендрик Перкинс: «В раздевалке «Миннесоты» разлад. У них нет шансов с «Лейкерс»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт Кендрик Перкинс считает, что последние события в «Миннесоте» не оставляют команде шансов на успех во встрече плей-ин с «Лейкерс».

Во время последнего матча регулярки Руди Гобер ударил Кайла Андерсона и был дисквалифицирован на одну игру. Джейден Макдэниэлс получил перелом руки, ударив кулаком о стену.

«В раздевалке «Миннесоты» разлад. И у них больше нет Патрика Беверли, чтобы исправить эту ситуацию, разобраться с этим. Внезапно случилось так, что в команде есть люди, которые, надо думать, не разговаривают друг с другом.

Они потеряли Джейдена Макдэниэлса, что является существенным фактором... Я не вижу ни единого шанса на победу «Миннесоты» в матче с «Лейкерс», их вообще нет», – заявил Перкинс.

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7 комментариев

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Ванька
Теперь Кайлу действительно надо собирать подборы.
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Артём Артём
После такого удара у них в раздевалке не про матч разговоры а про то как Гобера обменять хотя бы на мешок картошки
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Vagant
Ответ Донован хозяин НБА
Раз Перкинс сказал, нет шансов с «Лейкерс», то легкая победа Миннесоты
Это ж не Баркли. У Перкинса 50/50 обычно выходит.
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Fogiii
Ответ Xell
Если проиграют то скажут что Леброн выбрал Денвер)) Ну я сейчас глянул у Мемфиса 2защитный рейтинг, может и вправду лучше сыграть с Йокичем.
хорош на ходу переобуваться, Мемфис куда удобнее Денвера
+7
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Донован хозяин НБА
Раз Перкинс сказал, нет шансов с «Лейкерс», то легкая победа Миннесоты
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-5
-3
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Xell
Ответ scorp19
Скажем так, проиграть такой вот Миннесоте было бы позором для Лейкерс. Но это не значит что они не могут проиграть и нету шансов )
Если проиграют то скажут что Леброн выбрал Денвер)) Ну я сейчас глянул у Мемфиса 2защитный рейтинг, может и вправду лучше сыграть с Йокичем.
+2
-2
0
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scorp19
Скажем так, проиграть такой вот Миннесоте было бы позором для Лейкерс. Но это не значит что они не могут проиграть и нету шансов )
+20
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