Кендрик Перкинс о Зайоне: «Если я нахожусь во фронт-офисе «Пеликанс», доверю ли я этому парню быть моим франчайз-игроком?»

Теги Кендрик Перкинс Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон не достоин находиться в привилегированном положении, которое ему создала организация.

«Когда я смотрю на Зайона – который, вероятно, мог бы сыграть вчера, но не захотел, потому что «ментально не готов», – в игру вступает слово «доверие».

И если я нахожусь во фронт-офисе «Нового Орлеана», доверю ли я этому парню быть моим франчайз-игроком? Доверяю ли я ему настолько, чтобы дать ключи от моей машины и позволить вести ее? Ответ – нет!» – заявил Перкинс в эфире First Take.

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4 комментария

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NikolayOss
Будь у Перка мозгов побольше, он может быть и правда смог бы затесаться во фронт-офис какой-нибудь команды. Но чего нет, того нет. Остаётся языком молоть.
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Super Objectively
А какой у тебе выбор ? или Зайон, хоть какая то медийная личность, хоть как то привлекает интерес к клубу ......или никто ))
Да уж ..выбор сложный )))))
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serginn
Да Кендр просто завидует, всю карьеру был поленом без шансов на франчайз. Что впрочем не оправдывает всех этих борцов с психологическими проблемами.
0
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Arti22
нет
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