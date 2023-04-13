Кендрик Перкинс о Зайоне: «Если я нахожусь во фронт-офисе «Пеликанс», доверю ли я этому парню быть моим франчайз-игроком?»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что звездный форвард «Нового Орлеана» не достоин находиться в привилегированном положении, которое ему создала организация.

«Когда я смотрю на Зайона – который, вероятно, мог бы сыграть вчера, но не захотел, потому что «ментально не готов», – в игру вступает слово «доверие».

И если я нахожусь во фронт-офисе «Нового Орлеана», доверю ли я этому парню быть моим франчайз-игроком? Доверяю ли я ему настолько, чтобы дать ключи от моей машины и позволить вести ее? Ответ – нет!» – заявил Перкинс в эфире First Take.

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