Стивен Эй Смит об удалении Хардена: «Cамое несправедливое удаление в истории НБА»
Известный спортивный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что удаление звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена было одним из худших судейских решений в истории.
«Перк, я полностью с тобой согласен. Вероятно, это самое несправедливое удаление в истории НБА. Можно привести ряд аргументов, что это даже фолом назвать нельзя. Тем более эпизод не тянет на неспортивный фол. Я даже не уверен, что он ударил Ройса в причинное место. Не видел.
Тони Бразерс, который, по-моему, недавно был признан лучшим судьей в Лиге, каким-то образом допстил подобное. Даже «Бруклин» знает, что Хардена не должны были удалять. Можно спорить, что там даже нарушения правил не было», – сказал Смит в эфире First Take.
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