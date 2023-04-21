Стивен Эй Смит об удалении Хардена: «Cамое несправедливое удаление в истории НБА»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Ройс О'Нил Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что удаление звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена было одним из худших судейских решений в истории.

«Перк, я полностью с тобой согласен. Вероятно, это самое несправедливое удаление в истории НБА. Можно привести ряд аргументов, что это даже фолом назвать нельзя. Тем более эпизод не тянет на неспортивный фол. Я даже не уверен, что он ударил Ройса в причинное место. Не видел.

Тони Бразерс, который, по-моему, недавно был признан лучшим судьей в Лиге, каким-то образом допстил подобное. Даже «Бруклин» знает, что Хардена не должны были удалять. Можно спорить, что там даже нарушения правил не было», – сказал Смит в эфире First Take.

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3 комментария

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NikolayOss
Cамое несправедливое удаление в истории НБА было, когда Данкану два технаря влепили за то что он улыбался на лавке.
+16
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+16
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nbawade
Ответ NikolayOss
Cамое несправедливое удаление в истории НБА было, когда Данкану два технаря влепили за то что он улыбался на лавке.
С адекватностью Кроуфорда мало кто сравнится
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3pointmaster
Ответ nbawade
С адекватностью Кроуфорда мало кто сравнится
Кроуфорд старый маразматик уже тогда был, который бегал и спотыкался об идеально ровный паркет
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