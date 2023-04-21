Стивен Эй Смит об удалении Хардена: «Cамое несправедливое удаление в истории НБА»

Известный спортивный эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что удаление звездного разыгрывающего «Филадельфии» было одним из худших судейских решений в истории.

« , я полностью с тобой согласен. Вероятно, это самое несправедливое удаление в истории . Можно привести ряд аргументов, что это даже фолом назвать нельзя. Тем более эпизод не тянет на неспортивный фол. Я даже не уверен, что он ударил в причинное место. Не видел.

Тони Бразерс, который, по-моему, недавно был признан лучшим судьей в Лиге, каким-то образом допстил подобное. Даже « » знает, что Хардена не должны были удалять. Можно спорить, что там даже нарушения правил не было», – сказал Смит в эфире First Take.

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