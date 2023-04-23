Леброн Джеймс о 22 очках подряд от Морэнта: «Когда лучшие игроки набирают ход, их не остановить»

Звездный форвард « » выразил слова уважения звездному разыгрывающему « » , который набрал 22 очка кряду в заключительной четверти встречи (2-1).

«Когда лучшие игроки набирают ход, вы ничего не можете сделать. Они наберут 20 подряд, 30 подряд, я не знаю, 29 из 30 очков команды. Ты не можешь их остановить», – приводит слова Джеймса журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Джеймс отсылает нас к пятой игре финала Восточной конференции между «Кливлендом» и « ». Тогда 22-летний Леброн набрал 29 из 30 очков команды в один отрезок встречи, закончив матч с 48 очками, 9 подборами и 7 передачами. «Кавс» выиграли ту серию, отыгравшись с «0-2», но уступили «Сан-Антонио» Тима Данкана, Тони Паркера и Ману Джинобили в финале НБА.

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