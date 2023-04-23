Леброн Джеймс о 22 очках подряд от Морэнта: «Когда лучшие игроки набирают ход, их не остановить»

Теги Леброн Джеймс Детройт Лейкерс Мемфис Сан-Антонио Тим Данкан Ману Джинобили Тони Паркер НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил слова уважения звездному разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту, который набрал 22 очка кряду в заключительной четверти встречи (2-1).

«Когда лучшие игроки набирают ход, вы ничего не можете сделать. Они наберут 20 подряд, 30 подряд, я не знаю, 29 из 30 очков команды. Ты не можешь их остановить», – приводит слова Джеймса журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Джеймс отсылает нас к пятой игре финала Восточной конференции между «Кливлендом» и «Детройтом». Тогда 22-летний Леброн набрал 29 из 30 очков команды в один отрезок встречи, закончив матч с 48 очками, 9 подборами и 7 передачами. «Кавс» выиграли ту серию, отыгравшись с «0-2», но уступили «Сан-Антонио» Тима Данкана, Тони Паркера и Ману Джинобили в финале НБА.

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6 комментариев

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Consistency
Морант зажигал, конечно, но Лейкерс, честно говоря, доигрывали уже на круиз-контроле, довольно расхлябанно что в атаке, что в защите особенно. Просто задел был слишком большой, но вообще за такое можно и поплатиться в следующий раз
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Король Лев
Мусорные очки .
+23
-4
+19
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Александр Данилов
Видел я парочку бросков. Джеймс стоит на "периметре" на расстоянии 3 метров и не хочет защищаться, а Морант в одном из таких моментов растерялся, но недолго думая кинул лёгкий бросок🌚😂
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DeX
а толку, все равно отрыв практически не уменьшался
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